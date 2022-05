Uvoľnenie opatrení výrazne znížilo stratu reťazca Hyatt Hotels

Chicago 10. mája (TASR) - Nadnárodná sieť hotelov Hyatt Hotels oznámila stratu aj za 1. kvartál tohto roka, v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom však bola niekoľkonásobne nižšia. Navyše, výsledky prekonali očakávania trhov. Situáciu spoločnosti zlepšilo uvoľnenie protipandemických opatrení, ktoré v minulých rokoch zasiahli do veľkej miery práve oblasť služieb a cestovného ruchu. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



Hotelová sieť so sídlom v Chicagu informovala, že za 1. kvartál tohto roka zaznamenala stratu 73 miliónov USD (69,14 milióna eur), čo na akciu predstavuje 67 centov. Napriek strate je výsledok výrazne lepší než pred rokom, keď za 1. kvartál 2021 vykázal reťazec stratu približne 304 miliónov USD (2,99 USD/akcia).



Spoločnosť zároveň prekonala očakávania analytikov. V prípade úpravy o mimoriadne položky, čo je ukazovateľ, ktorý analytikov zaujíma viac, zaznamenala sieť Hyatt Hotels stratu 36 miliónov USD (33 centov/akcia), zatiaľ čo analytici počítali so stratou 36 centov/akcia. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť upravenú stratu 363 miliónov USD (3,57 USD).



Tržby za 1. kvartál dosiahli 1,28 miliardy USD, čo znamená približne trojnásobok v porovnaní so situáciou pred rokom. Za 1. štvrťrok 2021 zaznamenal hotelový reťazec tržby na úrovni 438 miliónov USD. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so zvýšením tržieb na 1,10 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0559 USD)