Uvoľnenie rezerv na krytie strát zvýšilo kvartálny zisk Citigroup

New York 14. júla (TASR) – Americká banka Citigroup oznámila za 2. kvartál prudký rast zisku, pričom v tomto ukazovateli vysoko prekonala očakávania analytikov. Prispelo k tomu výrazné zotavovanie ekonomiky, ktoré umožnilo banke uvoľniť rezervy na krytie prípadných úverových strát.



Zisk Citigroup v 2. štvrťroku dosiahol 6,19 miliardy USD (5,24 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavoval 1,06 miliardy USD. Na akciu to znamená rast z 38 centov na 2,85 USD. Banka tak vysoko prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku na akciu na 1,96 USD.



K vysokému rastu zisku prispelo rozpustenie rezerv v objeme 2,4 miliardy USD, ktoré banka vytvorila počas pandémie v očakávaní strát spojených s koronakrízou. Vďaka politike centrálnej banky a rozsiahlym vládnym balíkom na podporu ekonomiky však k očakávaným stratám nedošlo.



Náklady banky však zaznamenali rast o 7 %, najmä v dôsledku skvalitňovania kontrolných systémov, ktoré od Citigroup požadujú regulačné úrady. Rozsah zvýšenia nákladov podľa analytikov naznačuje, že banke sa pravdepodobne nepodarí splniť svoj odhad z apríla, keď uviedla, že celkové náklady za rok 2021 by mali vzrásť o 2 %, maximálne o 3 %.