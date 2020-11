Cieľom vyhlášky nie je udeľovať pokuty, má spomaliť šírenie COVID-19

Bratislava 3. novembra (TASR) – Cieľom prijatej úradnej vyhlášky nie je udeľovať pokuty. Uviedla to pre TASR Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, v reakcii na vyjadrenia Iniciatívy slovenských maloobchodníkov, ktorá nesúhlasí s pokutami za nekontrolovanie certifikátov o výsledku testovania na nový koronavírus.



Podľa Račkovej je vyhláška jedným z nástrojov, ako znížiť riziko prenosu ochorenia COVID-19. V prípade, že sa k udeľovaniu pokút pristúpi, pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a protiprávne následky konania. V prípade, že osobám, ktoré nemajú potrebné doklady v zmysle uvedenej vyhlášky, nie je odoprený vstup, zamestnávateľovi, respektíve prevádzkovateľovi hrozí pokuta vo výške od 150 do 20 000 eur, pričom 20 000 eur je maximálna hranica.



Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je podľa Račkovej potrebné dbať v maximálnej miere aj za bežných dní. Počas aktuálnej vážnej epidemiologickej situácie to musí platiť o to viac.



„Vydaním vyhlášky sa snažíme spomaliť šírenie ochorenia COVID-19 a chrániť zdravie nás všetkých. Samozrejme, stále je dôležité, napriek negatívnemu výsledku testu, dbať na pracoviskách a v prevádzkach na dodržiavanie hygienického štandardu a dezinfekciu priestorov. Aktuálna situácia nenasvedčuje tomu, že by sme mohli v dodržiavaní protiepidemických opatrení poľaviť," zdôraznila.



Dodala, že certifikát a rovnako aj potvrdenie o výnimke nie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ zariadenia má právo nahliadnuť do certifikátu alebo do potvrdenia, pričom na uvedenú činnosť môže prevádzkovateľ poveriť svojho zamestnanca.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov nesúhlasí s pokutovaním maloobchodníkov za nekontrolovanie certifikátov získaných po testovaní na nový koronavírus. Uviedol to predseda iniciatívy Daniel Krakovský v súvislosti s vyjadreniami ÚVZ SR, že prevádzkovatelia obchodov, gastroprevádzok a služieb majú povinnosť kontrolovať vstupujúcich zákazníkov pod hrozbou sankcie, ktorá môže byť až vo výške 20 000 eur.



„Sme si vedomí svojich povinností v zmysle vyhlášky ÚVZ SR, nesúhlasíme však s pokutovaním ťažko skúšaných maloobchodníkov za týchto okolností. Prevádzkovatelia totiž môžu kontrolovať certifikát, nemajú si však možnosť overiť jeho pravosť alebo to, že sa ním identifikuje osoba, ktorá je uvedená na certifikáte," priblížil Krakovský.