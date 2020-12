ÚVZ: Nerešpektovanie pravidiel môže viesť k zhoršeniu situácie

Bratislava 7. decembra (TASR) - Nerešpektovanie platných vyhlášok neprispieva k dobru veci. Takéto rozhodnutia môžu negatívne ovplyvniť vývoj epidemiologickej situácie a ich úmyselné obchádzanie môže viesť k exemplárnym sankciám. V reakcii na iniciatívu niektorých gastro prevádzok otvoriť od utorka (8.12.) pre hostí aj interiéry, čo v súčasnosti nie je povolené, to konštatoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Veľmi neradi by sme sa dostali do tejto situácie, pretože podnikateľský sektor je počas pandémie už aj tak ťažko skúšaný. Ak to však bude potrebné, nevylučujeme, že k tomu pristúpime," upozornila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



Pripomenula, že kontrolu platných vyhlášok vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva kontinuálne od začiatku pandémie. "Tieto kontroly aj vzhľadom na uvedené informácie ešte viac posilníme," avizovala.



ÚVZ podľa nej chápe, že pandémia zmenila život každému a mnohým negatívne ovplyvňuje živobytie. "Bohužiaľ, epidemiologická situácia naozaj nie je dobrá. Je vážna a prognózy jej vývoja nie sú priaznivé. Denne nám v priemere na COVID-19 zomierajú desiatky ľudí. Zdravotnícky systém je preťažený, pričom zdravotníci robia viac ako maximum pre záchranu životov pred týmto infekčným ochorením," podčiarkla Račková.



Úlohou epidemiológov je v tejto situácii chrániť zdravie a životy ľudí a nastaviť opatrenia tak, aby čo najviac znižovali riziko nákazy. Nastavenie adekvátnych kompenzačných mechanizmov je potom úloha príslušných rezortov.



"Výzvy a rozhodnutia na obchádzanie platných vyhlášok, ktoré sú vydávané za účelom ochrany zdravia a životov, nás veľmi mrzia. Neprispievajú k priaznivejšiemu vývoju epidemiologickej situácie. Ľudia môžu stratiť opatrnosť, čo znižuje účinnosť krokov, ktoré sme podnikli pri ochrane zdravia obyvateľov," upozornila Račková s tým, že sa takto oddiali moment uvoľňovania opatrení. "Nevylučujeme, že opatrenia sa môžu ešte pred sviatočným obdobím sprísniť," dodala.



Reštauračné prevádzky napojené na iniciatívu Bojujeme za naše gastro plánujú v utorok (8.12.) otvoriť pre hostí aj svoje interiéry. Informoval o tom v pondelok šéf iniciatívy Miroslav Heredoš. Podľa aktuálnych nariadení môžu pritom fungovať iba na terasách a ako výdaj jedla. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v reakcii na avizované otváranie nechcel nikomu vyhrážať pokutami, vyzval ich však na zodpovedné správanie.



S porušovaní platných pandemických opatrení počas núdzového stavu nesúhlasí ani 13 združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v tomto sektore, zastrešených v platforme #StáleMámeChuť. "Riešenie vidíme v bezprostrednom dialógu s predsedom vlády a ministerstvami dopravy a výstavby, hospodárstva, zdravotníctva a financií, aby sme spoločne našli účinné riešenia pomoci pre gastro," konštatovali v spoločnom stanovisku.