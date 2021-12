ÚVZ: Od piatka môžu fungovať vleky aj hotely na pracovné účely

Bratislava 9. decembra (TASR) - Hotely a krátkodobé ubytovanie môžu od piatka (10. 12.) fungovať v režime OTP na pracovné účely, podnikanie či ubytovanie súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia. Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj na iné účely, ale v režime OP. Povolené sú vleky, lanovky aj wellness v hoteloch. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, o ktorej informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



Očkovaní či prekonaní návštevníci, ktorí prídu do hotela po 25. decembri, budú musieť mať aj negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. RT-PCR test alebo LAMP test nemôže byť starší ako 72 hodín, antigénový test nie starší ako 48 hodín. Nazálny antigénový test môže byť vykonaný aj na mieste, približuje Račková.



"Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75 percent," poukazuje hovorkyňa. V hoteloch má byť podľa nej zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom. Hygienické zariadenia majú byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. "Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú," tvrdí Račková.



Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia, vysvetlila Račková.



Lanovky a vleky budú môcť byť len v režime OP. Maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek je 25 percent, dodala. Iné lanovky a vleky môžu fungovať bez kapacitných obmedzení, dodržať sa však musia ostatné platné protiepidemické opatrenia. Napríklad pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky majú byť prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb či dodržanie odstupu.



Wellness v ubytovacích zariadeniach môže byť podľa Račkovej povolené najviac pre 30 osôb alebo s maximálnou kapacitou jedného človeka na 25 štvorcových metrov.