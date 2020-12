ÚVZ: Odpočty energií je bezpečnejšie posielať emailom

Bratislava 30. decembra (TASR) - Nutnosť osobných kontrol a odpočtov energií v bytoch by mali ľudia počas epidémie prehodnotiť. Využiť by mali diaľkové odpočty alebo nahlasovanie údajov cez email. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



V prípade osobných návštev technických pracovníkov treba podľa ÚVZ dodržiavať viaceré opatrenia. Technickí pracovníci aj obyvatelia bytu by mali mať prekryté ústa aj nos. "Odporúčame požiadať technikov, aby si pred vstupom do každého bytu umyli ruky alebo si ruky vydezinfikovali," uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



Časti bytu, kde kontrola nebude, treba uzavrieť a v nich by sa mali podľa Račkovej zdržiavať aj ostatní členovia domácnosti, najmä rizikové osoby. "V priestoroch výkonu práce odporúčame zabezpečiť prítomnosť len jednej osoby z rodiny, ktorá podľa možnosti bytu dodržuje dvojmetrový odstup od technikov," spresnila Račková.



Pomôže aj priebežné vetranie bytu a po odchode pracovníkov ÚVZ odporúča vydezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali.