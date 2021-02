ÚVZ: Úrad chápe pri pandémii koronavírusu obavy Zväzu obchodu

Bratislava 22. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR chápe pri pandémii ochorenia COVID-19 obavy Zväzu obchodu (ZO) SR. Uviedla to pre TASR Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ SR, v reakcii na pondelňajšiu tlačovú besedu, na ktorej 1. viceprezident ZO SR Pavol Konštiak upozornil, že do predajní môžu chodiť aj ľudia pozitívni na nový koronavírus.



"My (obchodníci) sme v prvej línii, spolu s lekármi, pretože sa každodenne stretávame s množstvom ľudí," poznamenal Konštiak. Obchodníci by podľa neho chceli byť čím skôr, po zdravotníkoch, zaočkovaní. "Pretože sme, ktorí máme otvorené obchody, v prvej línii. Mali by sme mať prednostné právo byť zaočkovaní," povedal Konštiak.



Osobám pozitívnym na COVID-19 podľa Račkovej naďalej dôrazne odporúča zabezpečiť si nákup prostredníctvom rodiny, známych susedov, donášok, či služieb samospráv. "Využitie tejto výnimky za dodržania prísnych hygienických opatrení nie je pravidlom. Ide o možnosť a slúži pre ľudí v mimoriadnych situáciách, ktorí si nevedia zabezpečiť nevyhnutné životné potreby inak, pričom by boli vystavení porušeniu vyhlášky," upozornila Račková.



"Veríme však, že pri súčasne nastavených hygienických opatreniach, všetky osoby nachádzajúce sa v obchodoch potravín tieto opatrenia striktne dodržiavajú a prevádzky na dodržiavanie opatrení vyzývajú a dohliadajú na to," poznamenala hovorkyňa ÚVZ SR.



Pri samotnom nákupe sa podľa Račkovej nepredpokladá vysoké riziko vystavenia osôb obojstrannému úzkemu kontaktu (menej ako 2 metre po dobu dlhšiu ako 15 minút s komunikačnou interakciou). "Nakupujúci sú navyše pravidelne vyzývaní k dodržiavaniu protiepidemických opatrení. Kontakt s pozitívnou osobou v prípade nákupu potravín sa nepovažuje za úzky kontakt," zdôraznila.



"V prevádzke podľa hovorkyne ÚVZ platí napríklad pravidlo jedna osoba na 15 štvorcových metrov, dezinfekcia rúk pri vstupe, časté vetranie, častá dezinfekcia plôch a podobne," povedala.



Predstavitelia ZO SR v pondelok zdôraznili, že obchodníci majú od 9.00 do 11.00 h prázdne predajne, ktoré sú vyhradené len pre seniorov. "Tento z nášho pohľadu nezmyselný úzus by už mal byť zrušený, pretože dôchodcovia môžu chodiť do predajní 24 hodín a ostatní zákazníci vo vyhradených hodinách pod hrozbou sankcie nemôžu nakupovať," podčiarkol viceprezident ZO SR Konštiak.



"Vnímame, že zástancovia i kritici vyhradených hodín pre seniorov majú svoje argumenty. Z nášho pohľadu je práve počas takto vážnej epidemiologickej situácie dobré a dôležité, ak je vyhradený čas pre tých najzraniteľnejších a prosíme ich preto, aby v záujme ochrany ich zdravia využívali vyhradený čas vždy, keď je to možné," dodala Račková ku kritike tzv. seniorských hodín.