ÚVZ: Všetky prevádzky by mali naďalej dodržiavať covidové opatrenia

Bratislava 31. marca (TASR) - Všetky prevádzky (vrátane napríklad zariadení verejného stravovania, obchodných domov, fitnes a wellness centier, lanových dráh a vlekov, ubytovacích zariadení, atď.) by mali naďalej dodržiavať protipandemické opatrenia. Vyplýva to zo všeobecných odporúčaní zverejnených vo štvrtok Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Všetkým prevádzkovateľom zariadení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby sa odporúča zabezpečiť oznámenie o aktuálne účinných osobitných predpisoch o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Ak takáto povinnosť nie je účinná, je potrebné zabezpečiť oznámenie o odporúčaní prekrytia horných dýchacích ciest," spresnil úrad hlavného hygienika SR.



Pri vstupe do prevádzok by mali prevádzkovatelia zabezpečiť funkčné dezinfekčné prostriedky, naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo poskytnúť jednorazové rukavice. "Odporúčame vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu a vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami," podčiarkol ÚVZ.



Prevádzky by mali zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch minimálne dva metre od osôb z inej ako spoločnej domácnosti. Mali by sa často vetrať priestory prevádzky a pravidelne dezinfikovať dotykové plochy, kľučky, nákupné vozíky a košíky, používané prístroje, nástroje a pomôcky, pričom na dezinfekciu je treba použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.



"Prevádzkam odporúčame zabezpečiť vo vnútornom priestore prevádzok maximálnu možnú cirkuláciu vzduchu s čerstvo nasávaným vonkajším vzduchom (prirodzené vetranie, vzduchotechnika alebo rekuperácia) bez recirkulácie vzduchu. V prípade rekuperácie je potrebné zaistiť, aby cez výmenníky vlhkosti nedochádzalo ku kontaktu odchádzajúceho a vstupujúceho vzduchu. V rámci možností je taktiež potrebné zabezpečiť vzájomný odstup zákazníkov, ktorí nesedia za jedným stolom," dodal v odporúčaniach úrad hlavného hygienika SR.