Už 20 rokov ponúka Kaufland široký sortiment za výhodné ceny

Bratislava 30. júla (OTS) - Za dve dekády ich má celkovo 70 po celom Slovensku a spolu s nimi si vybudoval renomé zodpovednej spoločnosti a spoľahlivého partnera.Onedlho uplynie 100 rokov od momentu, keď Jozef Schwarz v roku 1929 založil svoj prvý veľkoobchod s potravinami. O rok neskôr sa spojil s obchodom s južným ovocím Antona Lidla a vytvoril spoločnosť Lidl & Schwarz KG. Prvý obchod s názvom Kaufland spoločnosť otvorila v roku 1984 v nemeckom Neckarsulme. Po páde Berlínskeho múru sa začalo pre Kaufland doteraz najväčšie expanzné obdobie na domácom trhu a neskôr aj do okolitých krajín. Začiatok nového milénia bol rokom, keď sa jeho prvá predajňa otvorila aj u nás. Spoločnosť sa počas svojho rastu neustále vyvíja a prispôsobuje preferenciám a dopytu zákazníkov, čo je zakorenené v jej filozofii „Reťazec si uvedomuje svoj dopad na životné prostredie, preto k svojmu podnikaniu pristupuje zodpovedne. Devätnásť z jeho predajní na Slovensku šetrí prírodné zdroje prostredníctvom rekuperácie, 49 používa LED osvetlenia v predajni, na parkovisku a vedľajších plochách. V úvode tohto roku Kaufland otvoril aj prvú slovenskú predajňu so strechou pokrytou rastlinami. „,“ uviedla, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Prvá vlastná značka reťazca, ktorá niesla v názve „K“, bola slovenskému trhu predstavená začiatkom októbra 2009. Išlo o značku mäsa K-Purland , ktorej výrobky sú spracované a dodávané reťazcu z vlastného mäsokombinátu, čím je zaručená ich najvyššia kvalita. Vlajková loď Kauflandu, K-Classic , prišla do slovenských predajní o necelý rok neskôr, v máji 2010. Po desiatich rokoch ju na pultoch predstavuje viac ako 1 500 druhov potravinového, kozmetického, textilného a iného tovaru. Od roku 2016 žne táto značka každoročne prvenstvo medzi všetkými privátnymi značkami v podobe ocenenia Najdôveryhodnejšia privátna značka. Na skupinu zákazníkov, ktorí trpia intoleranciou na glutén či laktózu, zameral reťazec svoju značku K-free a značka K-take it veggie je určená pre vegetariánov i vegánov. Aby Kaufland ukázal zákazníkom, že produkty v bio kvalite sú dostupné pre každého, priniesol v roku 2018 vlastný produktový rad K-bio . Pri výrobe vlastných produktov uprednostňuje udržateľné a ekologické prístupy, a preto sú jeho produkty označené pečaťami Fairtrade, MSC, FSC a inými.Kaufland využíva svoje postavenie a možnosti na to, aby prispel k lepšej budúcnosti nás všetkých. Od roku 2014 je partnerom Slovenského Červeného kríža, s ktorým pravidelne organizuje Divadelnú kvapku krvi . Každoročne ňou pripomína, že Slovensko potrebuje hrdinov, ktorí pravidelným darovaním krvi zachraňujú životy. Prostredníctvom potravinovej zbierky „ Pomáhame potravinami “ vyzýva k darovaniu trvanlivých potravín ľuďom v núdzi, pre ktorých sú niekedy aj bežné potraviny vzácnosťou. A taktiež vďaka spolupráci s reťazcom jazdí po slovenských cestách 16 vozidiel terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža, ktoré pomáhajú znižovať sociálnu izoláciu ľudí.Najnovším projektom reťazca sú Čerstvé hlavičky spustené v roku 2019. Jeho cieľom je priniesť do jedálnička žiakov základných škôl viac čerstvého ovocia a zeleniny a ovplyvniť stravovacie návyky detí, ktoré sa výrazne formujú práve v školskom veku. Docieliť to chce týždennými dodávkami ovocia alebo zeleniny pre takmer 23 000 žiakov partnerských škôl.Už od roku 2017 je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a prostredníctvom tohto partnerstva podporuje slovenský hokej a hokejové talenty.Svoje 20-ročné pôsobenie na Slovensku Kaufland využíva aj na podporu slovenských pestovateľov, farmárov, výrobcov potravín i dodávateľov. Neustále rozvíja nové obchodné spolupráce, čím podporuje domácu ekonomiku a posilňuje zamestnanosť v regiónoch. Od slovenských pestovateľova mäso od domácich dodávateľov prináša na pulty v rámci špeciálneho projektu 100 % slovenské mäso . Do spoluprác zapája aj, ktorých pôsobenie na trhu sa partnerstvom s Kauflandom značne posilňuje. Zároveň na svojich pultoch ponúka vlastný produktový rad Z lásky k tradícii plný originálnych produktov vyrobených na Slovensku podľa overených receptúr a výlučne zo slovenských surovín.Obchodný reťazec Kaufland oslavuje a pri tejto príležitosti sa rozhodol odmeniť aj svojich zákazníkov. Od 30. júla až do 22. septembra pre nich pripravil spotrebiteľskú súťaž. V tomto období každý zákazník pri nákupe nad 20 € (Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových výrobkov, počiatočnej mliečnej výživy, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené v predajni, napr. produkty s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti) dostane otvárací žreb. Okrem 5 000 okamžitých výhier, ktoré sú v žreboch ukryté, je možné každý žreb zaregistrovať aj do súťaže o hlavné výhry, medzi ktoré patrí 20 osobných automobilov Kia Rio a 200 poukážok na nákup v Kauflande v hodnote 250 eur. Okrem toho chcel reťazec ešte viac potešiť svojich zákazníkov, preto počas trvania súťažnej kampane zlacnil až 2020 výrobkov o 20 %.Úplné znenie pravidiel súťaže spolu s podmienkami ochrany osobných údajov je dostupné na webstránke www.kaufland.sk/20rokov , v sídle usporiadateľa alebo na informáciách priamo v predajniach Kauflandu.