Už aj reštaurácie v USA odrážajú sympatie k Ukrajine a hnev na Rusko

Washington 12. marca (TASR) - Od začiatku ruskej invázie sa na ulici pred kaviarňou a pekárňou, ktorú vlastnia Ukrajinky v módnej časti Washingtonu, tiahnu rady. O niekoľko blokov ďalej bolo na donedávna obľúbenej reštaurácii Russia House rozbitých päť okien a jej majitelia zvažujú, že ju už ani neotvoria.



S vojnou za oceánom sa reštaurácie stali niečím ako kulinárskou frontovou líniou pre Američanov, ktorí prejavujú podporu Kyjevu čakaním v rade na miesto a pečivo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Sestry Anastasia a Vira Derunové, ktoré vlastnia D Light Cafe a Bakery v štvrti Adams Morgan, pochádzajú z mesta Bila Cerkva, južne od Kyjeva. To sa nachádza priamo v smere riadených striel odpálených na hlavné ukrajinské mesto z Čierneho mora. Obe majú strach o svoju rodinu a najnovšie čelia aj nepretržitým davom zákazníkov.



"V noci naozaj nespíme, pretože stále kontrolujeme správy, ale skoro ráno už musíme byť tu," skonštatovala Anastasia. Počas víkendu čakajú pred kaviarňou desiatky ľudí na voľné miesto. A počas pracovných dní neustály prúd zákazníkov rýchlo vyprázdni police s pečivom.



Sestry Derunové už prestali rozdávať zadarmo sušienky s ukrajinskou vlajkou ľuďom, ktorí prišli darovať príspevok na Ukrajinu v nádeji, že to zmierni davy ľud. V jednom momente dokonca uvažovali o úplnom zastavení finančnej zbierky pre Ukrajinu. Ale potom, čo vyzbierali 7500 USD (6766,51 eura), nedokázali odložiť krabicu na príspevky. Namiesto toho majú teraz troch dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú usmerňovať masy a roznášať vodu na stoly.



O tucet blokov ďalej sa nachádza Russia House (Ruský dom), ktorý patril viac ako dve desaťročia medzi obľúbené reštaurácie. Majitelia sa práve chystali znova otvoriť po dvojročnej prestávke v súvislosti s ochorením COVID-19, keď prezident Vladimir Putin začal inváziu na Ukrajinu.



Reštauráciu odvtedy dvakrát napadli vandali. Polícia to označila za zločin z nenávisti. Majitelia teraz zvažujú, či ju vôbec otvoriť vzhľadom na odpor verejnosti voči všetkému spojenému s Ruskom. "Boli sme ľahkým cieľom," povedal spolumajiteľ Aaron McGovern a odhadol škodu až na 20.000 USD. Deštrukcia zahŕňala rozbité okná, vytrhnuté zábradlie na schodisku a cedule s odkazmi ako "Nejedzte v Putinovom dome".



Od invázie dostal niekoľko vyhrážok aj Ike Gazaryan, majiteľ Puškinovej ruskej reštaurácie v San Diegu, vrátane muža, ktorý vykrikoval, že "niečo vyhodí do vzduchu". Iróniou podľa neho je, že väčšina ruských podnikateľov v USA mimoriadne sympatizuje s Ukrajinou, pretože sama utiekla z bývalého Sovietskeho zväzu alebo z Putinovho Ruska, rovnako ako tento etnický Armén a jeho rodina.



Jeho reštaurácia ponúka jedlá z rôznych bývalých sovietskych republík, ale v názve má Rusko - čisto pre marketingové účely, pretože "každý vie, kde je Rusko". Odhaduje, že aktuálne veľmi toxické ruské značky znižujú klientelu o 30 až 40 %.



V ukrajinskej reštaurácii Veselka v East Village na Manhattane je to presne naopak. Okolo reštaurácie sa krútil rad až 100 ľudí a majiteľ Jason Birchard, ktorého starý otec, zakladateľ reštaurácie, bol ukrajinským prisťahovalcom, má teraz zhruba dvojnásobný obrat.



V texaskom Austine majiteľka reštaurácie Varda Monamourová, ktorá sa narodila na Kryme, jednoducho vytrhla slovo "Russian" z exteriéru svojej reštaurácie, predtým známej ako Russian House. Tam, kde boli kedysi písmená, je teraz prázdne miesto a reštaurácia sa volá už len The House.



(1 EUR = 1,1084 USD)