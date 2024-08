Už je to 40 rokov od prifázovania jadrovej elektrárne Bohunice V2

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenské elektrárne si pripomínajú dôležitý míľnik svojej histórie. V utorok 20. augusta uplynie 40 rokov od prvého prifázovania jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2 do siete.



História jadrovej energetiky bývalého Československa sa začala písať na západe Slovenska. Pozornosť na využitie jadrovej energie vyplynula z nedostatočnej palivovej základne krajiny. Výber lokality prvej elektrárne sa najskôr zameral na v strategicky krytom údolí, ale napokon prevládol technicko-bezpečnostný záujem umiestniť elektráreň na dobre vetranú rovinu s nízkou úrovňou spodnej vody, s dobrou nadväznosťou na komunikácie a s dostatkom chladiacej vody. Podmienkou bolo vylúčiť osídlenie vo vzdialenosti do troch kilometrov od elektrárne. Týmto podmienkam z uvažovaných 24 lokalít najlepšie vyhovela práve rovina pri obci Jaslovské Bohunice.



Na tomto mieste, v lokalite ležiacej necelých 20 kilometrov od Trnavy, začala ako prvá prevádzku jednobloková elektráreň A1 v decembri 1972. Jej prevádzka bola spojená s prvým priemyselným využitím jadrovej energie v bývalom Československu. Po dvoch haváriách ju však v januári 1977 definitívne odstavili už po štyroch rokoch prevádzky. Dvojbloková elektráreň V1 bola v prevádzke v rokoch 1978 - 2008 a treťou je jadrová elektráreň V2, ktorá má dva bloky a je dodnes v prevádzke. Podľa súčasných plánov je zhruba v polovici svojej životnosti.



Oproti riešeniu na V1 došlo v dôsledku prijatých prísnejších kritérií zvýšenej jadrovej bezpečnosti a prísnejších technologických predpisov na V2 ku zmenám nielen na reaktore, ale aj na parogenerátoroch, transportno-technologickej časti, pomocných systémoch primárneho okruhu, havarijných systémoch, radiačnej kontrole, systéme kontroly a riadenia i mnohých ďalších.



Dva prevádzkované bloky s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213 sú v prevádzke od augusta 1984, respektíve od augusta 1985, keď bol prifázovaný druhý blok tejto elektrárne. Všetky doteraz vykonané medzinárodné previerky potvrdili vysokú úroveň bezpečnosti elektrárne V2 porovnateľnú s medzinárodnými štandardami.



Bloky bohunickej jadrovej elektrárne V2 prešli v rokoch 2002 - 2008 rozsiahlou modernizáciou, ktorá bola v roku 2010 ukončená zvýšením výkonu na 500 MW/blok. "Každý blok elektrárne Bohunice v súčasnosti pokrýva asi 13 percent spotreby elektriny na Slovensku, a keďže pri prevádzke jadrových elektrární sa do atmosféry nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, ročne prispeje k zníženiu emisii CO2 o asi, ako keby sme z ciest stiahli jeden a pol milióna áut," povedala pre TASR Oľga Baková, manažérka komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární.



Elektráreň Bohunice je unikátna tým, že okrem elektriny zásobuje od roku 1987 teplom aj okolité mestá.



Vládny kabinet na výjazdovom rokovaní v Handlovej odobril 15. mája tohto roku zámer výstavby nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1200 megawattov a s využitím existujúcej infraštruktúry v lokalite Jaslovské Bohunice.



Ministerstvá hospodárstva a financií majú do 31. októbra predložiť na rokovanie vlády návrh podmienok výstavby nového jadrového zdroja v tejto lokalite, termíny prípravných a realizačných prác, predpokladaný harmonogram výstavby, finančné zabezpečenie výstavby a proces výberu investora i technológie vhodnej na výstavbu nového jadrového zdroja.