Už platia predĺžené opatrenia EÚ na dovoz agrokomodít z Ukrajiny

Brusel 6. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok upozornila, že 6. júna nadobudlo účinnosť nariadenie prijaté Radou EÚ 13. mája, ktorým sa predlžuje pozastavenie dovozných ciel a kvót na vývoz ukrajinských agrokomodít do krajín Európskej únie o ďalší rok.



Komisia zdôraznila, že EÚ aj týmto opatrením plní svoj záväzok stáť pri Ukrajine a podporovať ju tak dlho v jej vojne proti Rusku, ako to bude potrebné.



Podľa správy EK takzvané autonómne obchodné opatrenia sú pilierom podpory EÚ pre ukrajinskú ekonomiku a poskytujú prístup na trh EÚ ukrajinským tovarom v dobe pokračujúcej ruskej agresie.



Opatrenia predĺžené o ďalší rok - do 5. júna 2025 - zároveň zohľadňujú aj obavy viacerých členských krajín EÚ, najmä tých v tesnom susedstve s Ukrajinou, a obsahujú preto posilnený ochranný mechanizmus. Takzvaná núdzová brzda sa vzťahuje na dovoz vajec, hydiny, cukru, ovsa, kukurice, krúp a medu.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis v správe pre médiá uviedol, že obnovenie silnej hospodárskej podpory EÚ pre Ukrajinu prichádza v kľúčovom momente, keď krajina čelí obnoveným vojenským náporom.



"Tieto opatrenia nie sú len gestom solidarity a stability, sú aj ekonomickým záchranným lanom. Zároveň zahŕňajú silnejšie záruky pre citlivé poľnohospodárske odvetvia EÚ, čím reagujú na oprávnené obavy vyjadrené našimi poľnohospodármi a členskými štátmi. Našli sme správnu rovnováhu, zatiaľ čo aj naďalej pracujeme na hľadaní dlhodobých riešení v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou," opísal situáciu Dombrovskis.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)