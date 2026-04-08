< sekcia Ekonomika
Uzávera D1 pri Bratislave bude tento víkend, začne sa už vo štvrtok
Počas víkendu prebehne aj montáž takmer desiatich ťažkotonážnych konštrukcií portálov a osadenie veľkoplošných trvalých a premenných dopravných značení na D1 v smere do Bratislavy.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje presmerovať dopravu z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovanú diaľnicu D1. Presmerovaniu však musí predchádzať uzávera diaľnice v smere do Bratislavy, ktorá sa začne vo štvrtok (9. 4.) večer. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS. Práce potrvajú do nedeľného (12. 4.) večera.
Uzávera D1 v smere do Bratislavy sa začne vo štvrtok o 22.00 h a práce potrvajú do nedeľného večera. Diaľnica sa uzatvorí od križovatky Bernolákovo na Triblavine po bratislavské Zlaté piesky. V opačnom smere ostáva doprava nezmenená. „V prípade komplikovanej dopravnej situácie, napríklad počas piatka, je možné, že sa pristúpi aj k dočasnému uzavretiu križovatky pri Metre v smere z Ivanky pri Dunaji,“ informovali diaľničiari. NDS apeluje na motoristov, aby v prípade plánovaného programu v Bratislave počas víkendu vyrazili s dostatočným časovým predstihom.
Počas obmedzenia je súbežne naplánovaných niekoľko druhov prác nevyhnutných na odovzdanie úseku motoristom. Pri Vajnorskom jazere prebehne frézovanie vozovky a položia sa nové asfaltové vrstvy. Práve to je podľa diaľničiarov časovo najnáročnejšia činnosť. Technologický postup si vyžaduje prestávky medzi kladením jednotlivých asfaltových vrstiev a tieto prestávky nie je možné obísť ani vynechať.
Počas víkendu prebehne aj montáž takmer desiatich ťažkotonážnych konštrukcií portálov a osadenie veľkoplošných trvalých a premenných dopravných značení na D1 v smere do Bratislavy. Stavebné mechanizmy budú presúvať diaľničné zariadenia v celkovej váhe presahujúcej 100 ton. Následne sa preznačí niekoľko kilometrov vodorovného dopravného značenia.
„Treba však podotknúť, že síce ide o časovo najnáročnejšiu, no predovšetkým predposlednú takúto komplikovanú uzáveru D1 v smere do Bratislavy,“ uviedol investičný riaditeľ a člen predstavenstva NDS Július Mihálik.
