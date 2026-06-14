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Uzávera diaľnice D1 v smere od Trnavy na Bratislavu je už ukončená

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Motoristi môžu využívať ťah D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky už bez akýchkoľvek plánovaných obmedzení.

Autor TASR
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Bratislava/Trnava 14. júna (TASR) - Uzávera diaľnice D1 v smere od Trnavy na Bratislavu je už ukončená. Motoristi môžu využívať ťah D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky už bez akýchkoľvek plánovaných obmedzení. Zároveň išlo o poslednú veľkú uzáveru hlavného ťahu D1 pri hlavnom meste. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Uzavretie úseku diaľnice D1 súviselo s dokončovacími prácami na rekonštrukcii D1 a výstavbe križovatky diaľnic D1 a D4. „Diaľničiari osádzali niekoľkotonové veľkorozmerové portály vrátane technológie na sčítavanie dopravy a portálových značiek na vetvách Trnava - Jarovce a Trnava - Stupava. Okrem toho sa upravoval povrch dilatácie medzi mostom a oporným múrom na jednej z vetiev a tiež sa dokončovali portálové značky na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy,“ priblížila NDS. Zároveň diaľničiari odstránili existujúce dočasné dopravné značky a upravili vodorovné dopravné značenie do trvalého stavu.

Motoristov v súvislosti s výstavbou križovatky diaľnic D1 a D4 v bratislavskom regióne čakajú iba posledné dokončovacie práce, ktoré sa však už nedotknú hlavného ťahu D1. Pôjde o uzáveru vetvy Jarovce - Trnava. Ak plány neprekazí nepriaznivé počasie, uskutoční sa počas najbližšieho víkendu.
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