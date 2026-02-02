< sekcia Ekonomika
Uzavreli zmluvu na rozvoj Jednotného informačného systému v doprave
Zmluvná cena zahŕňa paušálne služby zhruba za 3,2 milióna eur, nadpaušálne služby za vyše 2,8 milióna eur a služby zmien za takmer 6 miliónov eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR podpísalo zmluvu na komplexné služby systémovej a aplikačnej podpory prevádzky, služieb rozvoja a modernizácie Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD). Zákazku zadalo spoločnosti Alanata so sídlom v Bratislave maximálne za vyše 12 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) na 45 mesiacov, teda tri roky a deväť mesiacov. Vyplýva to z údajov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvná cena zahŕňa paušálne služby zhruba za 3,2 milióna eur, nadpaušálne služby za vyše 2,8 milióna eur a služby zmien za takmer 6 miliónov eur bez DPH. Poskytovateľ podľa zmluvy nemá právny nárok na vyčerpanie celkovej ceny za služby. Ministerstvo nie je povinné využiť celý predpokladaný rozsah nadpaušálnych služieb a služieb zmien ani ich finančný limit.
MD si po uplynutí zmluvy môže uplatniť opciu na tranzitívnu periódu najviac na tri mesiace, ak sa úspešným uchádzačom v novom verejnom obstarávaní na prevádzku JISCD nestane súčasný poskytovateľ. Ten v takom prípade počas tejto lehoty odovzdá svoje znalosti. Cena za poskytované plnenia v tomto období nesmie prekročiť finančný limit 379.200 eur.
Celková cena v rámci opcie na personalizované unifikované karty počas zmluvy nesmie presiahnuť 336.000 eur bez DPH. Do tohto limitu sa podľa zmluvy započítavajú všetky karty dodané nad rámec základného počtu 12.000 kusov ročne, vrátane nevyužitých kariet presunutých z predchádzajúcich rokov.
MD je správcom JISCD, ktorý slúži na efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v správe autoškôl a technických služieb a v riadení odborných spôsobilostí v cestnej doprave.
Verejné obstarávanie na systémovú a aplikačnú podporu prevádzky, služieb rozvoja a modernizácie JISCD vyhlásilo ministerstvo vlani v októbri. Predpokladaná hodnota zákazky podľa informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bola skoro 14,85 milióna eur. Spomedzi štyroch uchádzačov predložila najnižšiu celkovú cenu spoločnosť Alanata, a to necelých 12,1 milióna eur bez DPH. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk firma brainit.sk navrhla cenu cez 12,3 milióna eur, PSYGMA zhruba 12,5 milióna eur a Aricoma Systems takmer 14,7 milióna eur bez DPH.
Zmluvná cena zahŕňa paušálne služby zhruba za 3,2 milióna eur, nadpaušálne služby za vyše 2,8 milióna eur a služby zmien za takmer 6 miliónov eur bez DPH. Poskytovateľ podľa zmluvy nemá právny nárok na vyčerpanie celkovej ceny za služby. Ministerstvo nie je povinné využiť celý predpokladaný rozsah nadpaušálnych služieb a služieb zmien ani ich finančný limit.
MD si po uplynutí zmluvy môže uplatniť opciu na tranzitívnu periódu najviac na tri mesiace, ak sa úspešným uchádzačom v novom verejnom obstarávaní na prevádzku JISCD nestane súčasný poskytovateľ. Ten v takom prípade počas tejto lehoty odovzdá svoje znalosti. Cena za poskytované plnenia v tomto období nesmie prekročiť finančný limit 379.200 eur.
Celková cena v rámci opcie na personalizované unifikované karty počas zmluvy nesmie presiahnuť 336.000 eur bez DPH. Do tohto limitu sa podľa zmluvy započítavajú všetky karty dodané nad rámec základného počtu 12.000 kusov ročne, vrátane nevyužitých kariet presunutých z predchádzajúcich rokov.
MD je správcom JISCD, ktorý slúži na efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v správe autoškôl a technických služieb a v riadení odborných spôsobilostí v cestnej doprave.
Verejné obstarávanie na systémovú a aplikačnú podporu prevádzky, služieb rozvoja a modernizácie JISCD vyhlásilo ministerstvo vlani v októbri. Predpokladaná hodnota zákazky podľa informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bola skoro 14,85 milióna eur. Spomedzi štyroch uchádzačov predložila najnižšiu celkovú cenu spoločnosť Alanata, a to necelých 12,1 milióna eur bez DPH. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk firma brainit.sk navrhla cenu cez 12,3 milióna eur, PSYGMA zhruba 12,5 milióna eur a Aricoma Systems takmer 14,7 milióna eur bez DPH.