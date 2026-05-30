Uzavretie Hormuzu ohrozuje palivovú bezpečnosť, varujú organizácie
Ak sa preprava ropy cez Hormuzský prieliv nevráti do normálu, podľa šéfov MMF, SB a IEA vzrastú riziká ohrozujúce bezpečnosť dodávok palív počas letných mesiacov.
Autor TASR
Washington 30. mája (TASR) - Uzavretie Hormuzského prielivu ohrozuje palivovú bezpečnosť pred letnou sezónou, počas ktorej rastie dopyt, varovali v piatok (29. 5.) Medzinárodný menový fond (MMF), Svetová banka (SB) a Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Globálne zásoby ropy sa vyčerpávajú rekordným tempom v reakcii na veľký výpadok dodávok cez Hormuzský prieliv,“ uviedli šéfovia MMF, SB a IEA v spoločnom vyhlásení. „Ak sa lodná doprava nevráti do normálu, pokračujúce rýchle čerpanie globálnych zásob ropy pred vrcholom letného dopytu na severnej pologuli zvýši riziká ohrozujúce bezpečnosť dodávok palív, situáciu na trhu aj širšiu ekonomickú odolnosť,“ dodali.
