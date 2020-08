Uzavretie kamenných predajní zvýšilo zisk e-shopu s farbami

Žilina 20. augusta (TASR) – Zatvorenie kamenných predajní s farbami v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu zvýšilo v prvom polroku 2020 medziročný obrat internetového obchodu s farbami efarby.sk o 50 percent. Zakladateľ a majiteľ obchodu Michal Fojcík pre TASR uviedol, že obrat v roku 2019 dosiahol 477.027 eur.



Záujem podľa neho stúpol najmä o produkty tradičných dodávateľov. „Po zatvorení kamenných predajní nemali zo dňa na deň kde nakupovať koncoví zákazníci ani remeselníci. Všetci si sadli k internetu a cítili sme predaj produktov najsilnejších hráčov na trhu. Najviac sa predalo interiérových farieb, farieb na betónové podlahy v garážach, halách, farieb na plechové strechy. V tesnom závese sa držali oleje na drevo a vosky na drevené podlahy a terasy. Ľudia mali záujem aj o raznice Stamp na výrobu obkladu z kameňa, tehly či dreva," povedal Fojcík.



Doplnil, že počas apríla a mája 2020 dodali farbu na striekanie troch novostavieb panelákov v Kysuckom Novom Meste. „Dokopy sa minulo 10.450 kilogramov bielej interiérovej farby. Maliarom sme ju priviezli priamo na stavbu just in time," vysvetlil.



Prvý slovenský eshop s farbami vznikol v roku 2008. „Výrobcovia i dodávatelia farieb a lakov neboli pripravení na online svet. Keď som s nimi komunikoval, nikto neveril, že tento model môže v našom odbore uspieť. Kto by nakupoval farby na internete? To bola ich najčastejšia otázka. Na Slovensku ani inde vo svete nebolo žiadne povedomie o tom, že farby sa dajú nakupovať aj na internete," podotkol Fojcík.



Pripomenul, že prvé objednávky začal baliť v detskej izbe, neskôr v garáži. „Najviac som sa bavil pri myšlienke, že odosielam po celom Slovensku 500 kg objednávky do veľkých slovenských firiem. Spätná väzba od zákazníkov ma utvrdila v tom, že moja práca prináša ľuďom pridanú hodnotu a potrebujú nás. V roku 2015 sme otvorili vlastnú výrobu. Začali sme vyrábať produkty vlastnej značky," dodal zakladateľ rodinnej firmy, ktorá vznikla na základe dvoch už nefungujúcich rodinných kamenných obchodov farby-laky.