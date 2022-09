Uzbekistan pozastavil ruský platobný systém Mir

Taškent 23. septembra (TASR) - Uzbekistan v piatok pozastavil ruský alternatívny platobný systém Mir. Dôvodom je tlak USA na krajiny, ktoré túto službu využívajú, aby od toho upustili. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Rusko vyvinulo Mir v roku 2015, aby obišlo západné sankcie po anexii Krymu. Mir je pre Rusko náhradou za platobné systémy, ako Visa či Mastercard. Tento systém je pod drobnohľadom USA, odkedy Moskva vyslala svojich vojakov na Ukrajinu.



Platobný systém Mir bol v Uzbekistane pozastavený od 9.00 h miestneho času z dôvodu "technických procedúr", uviedol Uzcard, medzibankové spracovateľské centrum v bývalej sovietskej republike. Karty pod spoločnými značkami Uzcard a Mir však v Uzbekistane "fungujú ako zvyčajne", dodal Uzcard.



K pozastaveniu došlo týždeň po tom, ako sa ruský prezident Vladimir Putin zúčastnil regionálneho samitu v Uzbekistane, ktorý Moskva považuje za súčasť svojej sféry vplyvu.



Očakáva sa, že aj Turecko, obľúbená destinácia Rusov, v piatok rozhodne o možnom pozastavení tohto systému v krajine. Pred niekoľkými dňami Spojené štáty pohrozili finančnými sankciami tureckým bankám, ktoré používajú Mir.



Rusko začalo s vývojom vlastného domáceho platobného systému v roku 2015 po sankciách Západu za ruskú anexiu Krymu v predchádzajúcom roku. Výsledkom bolo vytvorenie platobného systému s názvom Mir alebo Svet, ktorý akceptovali len v niekoľkých krajinách vrátane Bieloruska a Kazachstanu.



Ruské úrady by chceli, aby boli tieto karty akceptované globálne, čo by zmiernilo finančné ťažkosti, ktorým Rusi v súčasnosti čelia na cestách.



Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová minulý týždeň uviedla, že Rusko má "ťažkosti" pri globálnom rozširovaní tohto systému.



Za uplynulých sedem rokov bolo vydaných viac ako 100 miliónov kariet Mir. To znamená, že ich má viac ako polovica ruskej populácie.