Uzbekistan začal s vývozom medi do Európy obchádzajúc Rusko

Taškent 19. decembra (TASR) - Uzbekistan odštartoval dodávky medi pre Európu novou trasou, ktorá obchádza Rusko. Projekt je súčasťou plánov stredoázijskej krajiny, udržať si obchodné vzťahy s Európskou úniou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Uzbecká štátna železničná spoločnosť v pondelok uviedla, že vypravila prvý vlak s meďou určenou pre európsky trh po trase známej ako stredný koridor, ktorá prechádza cez Turkménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, ako aj Kaspické more a Čierne more, kde prepravu zabezpečujú trajekty. Prvá dodávka z Uzbekistanu do Bulharska zahrnuje 46 vagónov a 91 kontajnerov koncentrátu medi.



Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa Európska únia začala postupne odpájať od ruských dodávok. Do popredia sa tak dostali stredný a južný koridor na úkor tradične využívaného severného koridoru, ktorý zabezpečuje dodávku tovarov z Ázie do Európy cez Rusko. Zvýšenie prepravy tovarov medzi Áziou a Európou mimo územia Ruskej federácie podporila aj Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá minulý mesiac uviedla, že je pripravená do rozvoja týchto trás investovať miliardy eur.