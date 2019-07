Uzemnenie 737 MAX zredukuje zisk American Airlines o 185 mil. USD

Spoločnosť ešte začiatkom júna informovala, že stroje 737 MAX ponechá na zemi až do septembra.

New York 10. júla (TASR) - Americká letecká spoločnosť American Airlines predpokladá, že uzemnenie boeingov 737 MAX zníži jej zisk za 2. kvartál zhruba o 185 miliónov USD (165,10 milióna eur). Najväčšie americké aerolínie totiž v dôsledku uzemnenia týchto lietadiel museli zrušiť tisícky letov.



Spoločnosť ešte začiatkom júna informovala, že stroje 737 MAX ponechá na zemi až do septembra. Pôvodne očakávala, že tieto lietadlá sa do prevádzky vrátia v 2. polovici augusta. Lietadlá 737 MAX boli uzemnené v marci po dvoch krátko po sebe nasledujúcich tragických haváriách, ktoré si spolu vyžiadali takmer 350 životov, vrátane štyroch Slovákov. Následné vyšetrovanie poukázalo na stabilizačný softvér lietadla MCAS, ktorý pomáha vyrovnávať stroj za letu.



American Airlines majú vo svojej flotile 24 lietadiel 737 MAX a po spoločnosti Southwest Airlines je to druhý najväčší počet týchto strojov v rámci amerických aerolínií. Pre ich uzemnenie museli American Airlines zrušiť v 2. kvartáli približne 7800 letov.