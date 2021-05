Užite si piknikovačku s košom plným dobrôt. Poradíme, ako na to!

• Ak nemáte svoje obľúbené miesto, kam chodievate pravidelne, vyberte si park, lúku, prípadne začiatok lesa, kde sa budete môcť ukryť pred horúcim slnkom do tieňa.

• Bez deky ani na krok! Praktická je taká, ktorá má spodnú časť z nepremokavého materiálu.

• Do prúteného koša, ktorý nesmie chýbať, by sa malo zmestiť jedlo, príbory a piknikový riad.

• Dobroty do piknikového koša si pripravte podľa toho, s kým si ich budete vychutnávať – s deťmi, dospelákmi, vegetariánmi či vegánmi. Vyberajte aj podľa počasia, prípadne piknikovú výbavu doplňte o vychladenú termotašku.

• Vezmite si aj praktické vlhčené obrúsky, aby ste si mohli očistiť ruky pred hodovaním aj po ňom.

• A nezabudnite ani na prostriedok proti dotieravému hmyzu. Môže sa zísť.

Bratislava 27. mája (OTS) - Čo môže byť lepšie, ako si užiť krásny slnečný deň na pikniku s novou dekou a piknikovým košom naplneným obľúbenými potravinami? Navyše, keď ho môžete vyhrať v súťaži Kauflandu!Už tretí rok obchodný reťazec organizuje pre milovníkov stolovania v tráve súťaž s príznačným názvom. Aj tento rok sa môže do nej zapojiť každý zákazník, ktorýAutomaticky tak bude zaradený do žrebovania o piknikový kôš s dekou, eko riadom, výberom potravín K-Favourites a 20-eurovou poukážkou na nákup čerstvých potravín.Súťaž organizuje Kaufland pri príležitostipripomíname obľúbené výlety do prírody s rodinou alebo priateľmi, spojené s typickým stolovaním na deke v tráve. Ak vyjde krásne počasie práve na tento deň, môžete ho tentoraz osláviť s novým piknikovým košom práve z Kauflandu. A, samozrejme, nielen v tento deň – po zložitom pandemickom období každému z nás príjemné stretnutie s rodinou či priateľmi v prírode doslova pohladí dušu.A aby sa vám piknik vydaril tak, ako sa patrí, máme pre vás niekoľko tipov.