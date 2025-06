Dúbravská: Uznesenie europarlamentu k plánu obnovy je deklaratívne

Bratislava 19. júna (TASR) - Stredajšie (18. 6.) uznesenie Európskeho parlamentu (EP) k plánu obnovy má deklaratívny charakter, lehoty zostávajú nezmenené. Uviedla to vo štvrtok Oľga Dúbravská, riaditeľka odboru komunikácie a aplikácie behaviorálnych princípov z Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku v súvislosti s uznesením, ktorým EP vyzval na predĺženie lehôt implementácie plánu obnovy.



„Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zdôrazňuje, že toto uznesenie má výlučne deklaratívny charakter a ako úradu potvrdila vysoká predstaviteľka Európskej komisie zodpovedná za plán obnovy, termíny uvedené v právne záväznom akte EÚ, ktorým sa plán obnovy riadi, zostávajú nezmenené. Platí, že všetky aktivity a výdavky plánu obnovy musia byť zrealizované najneskôr do 31. augusta 2026,“ spresnila Dúbravská.



Poslanci EP v stredu v Štrasburgu zahlasovali za predĺženie financovania programov plánu obnovy z rozpočtu EÚ aj po roku 2026, aspoň za 18-mesačné predĺženie pre prebiehajúce projekty pred dokončením, aby sa zabezpečilo dokončenie kľúčových investícií a rozsiahlych projektov.



Za príslušné uznesenie sa vyslovilo 421 poslancov, 180 bolo proti a 55 sa zdržalo hlasovania. Prijatý dokument zdôrazňuje stabilizačný účinok Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je „hnacou silou“ plánu obnovy a odolnosti v čase veľkej hospodárskej neistoty v Európe, ktorá nastala po pandémii.



Poslanci skonštatovali, že RRF zabránil fragmentácii vnútorného trhu EÚ a podporil obnovu ekonomiky. Žiadajú však, aby financovanie RRF rešpektovalo zásadu doplnkovosti a nenahrádzalo financovanie politiky súdržnosti.



Uznesenie vyzýva na cielené investície do obrany EÚ, vzdelávania a zručností a na viac cezhraničných a viacnárodných opatrení vrátane výstavby vysokorýchlostnej železnice.