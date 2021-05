V Bratislave pribudla nová kancelárska budova Sky Park

Bratislava 2. mája (TASR) – V 1. štvrťroku dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave zhruba 1,95 milióna štvorcových metrov (m2). Z toho 64 % naďalej tvorili kancelárie v štandarde A a zvyšok v štandarde B. Informovalo o tom Bratislava Research Forum.



Počas prvých troch mesiacov roka v Bratislave pribudla jedna nová kancelárska budova, a to Sky Park s celkovou rozlohou 30.000 m2. "Do konca roka čaká na dokončenie ďalších päť projektov triedy A s celkovou plochou viac ako 28.000 m2," dodalo fórum.



Čo sa týka vlastníckej štruktúry, zhruba štyri percentá kancelárskych budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 13 % sú budovy, ktoré vlastní aj obsadzuje ten istý subjekt. Na komerčné využitie tak v metropole Slovenska ostáva 83 % kancelárskych priestorov, čo je zhruba 1,6 milióna m2.



Z celkovej ponuky má 33 budov (s rozlohou 640.000 m2) jeden z certifikátov zelenej, teda trvalo udržateľnej budovy.



Nájomné transakcie dosiahli v úvode tohto roka celkový objem asi 58.700 m2, čo predstavuje 128-percentný nárast prenajatých plôch v porovnaní s 1. kvartálom vlaňajška. "Nové nájmy predstavujú 25 %, prerokovania súčasných nájmov dve percentá, predprenájmy 51 % a expanzie predstavovali dve percentá všetkých transakcií," vymenovalo fórum.



Najväčšia transakcia v 1. kvartáli sa týkala predprenájmu 29.300 m2 v sektore IT. Spoločnosť dodala, že väčšina prenajatých kancelárií v tomto štvrťroku bola prenajatá v oblasti IT, ktorú nasledoval verejný sektor, veľvyslanectvo, obchod a diplomacia (15 %) a sektor profesionálnych služieb (deväť percent).



Celková miera neobsadenosti v Bratislave sa však zvýšila na 12,57 % oproti 11,13 % v predchádzajúcom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti pritom bola v centre mesta (6,47 %), nasledovalo vnútorné mesto (10,17 %) a južné nábrežie (14,84 %). "Miera neobsadenosti je v 1. štvrťroku 2021 najvyššia od roku 2014. Dôvodom však nie je iba súčasná situácia okolo nového koronavírusu, ale aj dokončenie viacerých kancelárskych nehnuteľností v roku 2020, ktoré neboli kompletne predprenajaté," uzavrelo fórum.