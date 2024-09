V 1. polroku dosiahol index slovenského investora rekordnú hodnotu

Bratislava 15. septembra (TASR) - Na konci prvého polroka tohto roka dosiahol index slovenského investora historicky najvyššiu úroveň 127,9 bodu. Priemerný investor, ktorý má investované peniaze v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 doteraz kumulovaný výnos 27,9 %. Na základe dát 100 najväčších podielových fondov na Slovensku na to poukázala analytička Wood & Company Eva Sadovská.



"Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor "vyhral", na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 43,3 %," upozornila analytička. Pripomenula, že za uplynulého 7,5 roka bola výnosnosť podielových fondov a hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä pandémiou koronavírusu, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou.



Sadovská zároveň pripomenula, že investovanie je behom na dlhú trať a na výnosnosť je potrebné pozerať minimálne v horizonte troch až piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, od konca roka 2020 do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania. "Avšak v rokoch 2022 a 2023 "zaúradovala" rekordne vysoká inflácia v krajine a hodnota indexu sa tak dostala pod úroveň kumulovanej inflácie, kde zotrvala aj v druhom štvrťroku 2024. Dobrou správou je, že počas posledných troch kvartálov rástla hodnota indexu rýchlejšie ako kumulovaná inflácia," priblížila analytička.



Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Najväčšiu váhu na úrovni 36 % majú aktuálne zmiešané fondy. Nasledujú akciové fondy a realitné fondy s podielmi 32 % a 22 %. Dlhopisové fondy majú váhu 6 %, fondy krátkodobých investícií 3 % a fondy peňažného trhu 1 %.



Najvyššiu výnosnosť v sledovanom období, teda od začiatku roka 2017 do polovice tohto roka, dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 81,8 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré zaznamenali celkové zhodnotenie 31,1 %. Zmiešané fondy vykázali kumulovaný výnos na úrovni 14,2 % a fondy krátkodobých investícií 6,3 %. Dlhopisové fondy ako jediné za toto obdobie vykázali stratu.