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V 1. polroku pribudlo v Nemecku 423 veterných turbín na pevnine
Vzhľadom na vyradenie časti starších turbín dosiahla nová čistá kapacita približne 1,9 gigawattu.
Autor TASR
Berlín 23. júla (TASR) - Veterná energia v Nemecku pokračuje v expanzii. V prvom polroku 2026 pribudlo na pevnine 423 sprevádzkovaných veterných turbín s celkovým výkonom 2,26 gigawattu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vzhľadom na vyradenie časti starších turbín dosiahla nová čistá kapacita približne 1,9 gigawattu. Celková inštalovaná kapacita bola ku koncu júna na úrovni zhruba 70 gigawattov. Cieľ stanovený v zákone o obnoviteľných energiách, ktorý za celý rok 2026 počíta s kapacitou 84 gigawattov, sa tak možno nepodarí splniť. V prvom polroku vyrobili veterné turbíny na pevnine približne 53,1 miliardy kilowatthodín elektriny, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %, oznámilo Spolkové združenie pre veternú energiu.
Vzhľadom na vyradenie časti starších turbín dosiahla nová čistá kapacita približne 1,9 gigawattu. Celková inštalovaná kapacita bola ku koncu júna na úrovni zhruba 70 gigawattov. Cieľ stanovený v zákone o obnoviteľných energiách, ktorý za celý rok 2026 počíta s kapacitou 84 gigawattov, sa tak možno nepodarí splniť. V prvom polroku vyrobili veterné turbíny na pevnine približne 53,1 miliardy kilowatthodín elektriny, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %, oznámilo Spolkové združenie pre veternú energiu.