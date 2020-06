V 1. štvrťroku dosiahla priemerná mesačná mzda na Slovensku 1086 eur

Bratislava 5. júna (TASR) - V prvom štvrťroku tohto roka na Slovensku priemerná nominálna mesačná mzda naďalej rástla. Medziročne sa zvýšila o 6,2 % na 1086 eur. Dynamika jej rastu sa ale spomalila. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Po zohľadnení miery inflácie rast reálnej mzdy dosiahol 3,3 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku minulého roka vzrástla o 1,4 %.



Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, a to 2085 eur, v oblasti dodávky elektriny, plynu a pary dosiahla 2070 eur a v odvetví informácií a komunikácií dosiahla 1972 eur. "V jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo Slovenska. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (594 eur), ostatných činnostiach (654 eur) a v stavebníctve (723 eur)," vyčíslili štatistici.



Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka vo všetkých odvetviach, relatívne najrýchlejšie v dodávke elektriny, plynu a pary o 13,9 %, vo verejnej správe a obrane o 11,6 % a vo vzdelávaní o 10,1 %.



Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, kde dosiahla 1394 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala od 834 eur v Prešovskom kraji do 1007 eur v Trenčianskom kraji.



Priemerná mzda medziročne rástla vo všetkých krajoch s najvyšším relatívnym prírastkom o 7,9 % v Nitrianskom kraji a o 7,8 % v Banskobystrickom kraji.