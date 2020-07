Analýza: V prvom štvrťroku skončilo päť cestovných kancelárií

Bratislava 15. júla (TASR) - Na Slovensku podniká viac ako 1000 cestovných kancelárií (CK), z nich v 1. štvrťroku tohto roka zrušilo päť svoju činnosť. Pôsobenie ukončila jedna kancelária z Banskobystrického kraja, po dve z Bratislavského a Prešovského kraja. V týchto číslach však nie sú zarátané CK, ktoré boli donútené svoj biznis ukončiť pre pandémiu nového koronavírusu, informovala v stredu analytička poradenskej spoločnosti Bisnode Petra Štěpánová.



Pandémia, ktorá zastavila cestovanie, lietanie či dovolenkové pobyty, podnikanie cestovných kancelárií výrazne zasiahla. A to až tak, že mnohé spoločnosti riešili existenčné problémy. "Už dnes vieme o prvých kanceláriách, ktoré svoju činnosť od začiatku roka ukončili. Je predpoklad, že tento nepríjemný trend bude vplyvom koronavírusu pokračovať," očakáva Štěpánová.



Najviac CK, a to 469, pôsobí v Bratislavskom kraji, nasledujú Trnavský kraj so 106 firmami a Košický kraj, kde pôsobí 100 spoločností. Vo zvyšných krajoch Bisnode eviduje menej ako sto spoločností v oblasti cestovných kancelárií, najmenej pritom v Trenčianskom kraji, kde databáza ukazuje 71 aktívnych subjektov.



Z analýzy dát vyplýva, že z celkového evidovaného počtu CK na Slovensku, ktoré do konca júna tohto roka podali daňové priznanie, dosiahlo za rok 2019 obrat nad jeden milión eur dohromady 51 spoločností, obrat v rozmedzí od 100.000 eur do výšky jeden milión eur zaznamenalo spolu 124 firiem a obrat od 50.000 do 100.000 eur malo 52 firiem. V roku 2018 vykázalo obrat nad jeden milión eur až 86 cestovných kancelárií.