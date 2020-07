V 2. kvartáli dosiahla ponuka kancelárií v Bratislave takmer 2 mil. m2

Bratislava 28. júla (TASR) – V druhom štvrťroku 2020 dosiahla ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave vyše 1,89 milióna štvorcových metrov (m2). Takmer dve tretiny (63 %) z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a zvyšných 37 % priestory v štandarde B. Vyplýva to z analýzy, ktorú TASR poskytlo združenie Bratislava Research Forum. Celková miera neobsadenosti bratislavských kancelárií sa však medzikvartálne mierne zvýšila z 8,59 % na 9,8 %. Priemerné nájomné ostalo na nezmenenej úrovni 17 eur za m2 na mesiac.



„V priebehu 2. kvartálu 2020 pribudlo na trh 51.000 m2 novej kancelárskej plochy. Dokončená bola budova Ein Park Offices s celkovou výmerou 16.000 m2 kancelárií a povolenie na predčasné užívanie dostala budova Nivy Tower. Tá doručila 31.000 m2 kancelárskej plochy,“ píše sa v analýze. Zhruba 1000 m2 kancelárií pribudlo aj v projekte Proxenta Residence.



Rozostavaných projektov s dostavbou do konca roka 2021 je celkovo osem. V štandarde A v nich plánujú uviesť na realitný trh takmer 95.500 m2 nových kancelárskych priestorov.



„Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, približne štyri percentá budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 13 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 83 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave,“ dodali v analýze. Zhruba 34 % z celkového objemu kancelárskych priestorov (33 budov s celkovou rozlohou 636.000 m2) majú jeden z certifikátov zelenej budovy alebo trvalo udržateľnej budovy.



Ako ďalej vyplynulo z analýzy, transakcie uzavreté v 2. štvrťroku sa dotkli 31.000 m2 kancelárií, čo spôsobilo 20-percentný nárast prenajatých plôch v porovnaní s 1. kvartálom tohto roka. „Nové nájmy predstavujú 55 % všetkých transakcií, prerokovania súčasných nájmov 36 %, predprenájom sedem percent a ďalšie tri percentá boli pridelené na expanziu,“ dodali v analýze.



Najväčšou transakciou v tomto období bol prenájom 9.300 m2 v rámci sektora verejných služieb. Ako vyčíslila analýza, zaznamenaných bolo aj ďalších 10 transakcií s rozlohou vyše 1000 m2 a päť transakcií v rozsahu od 500 do 1000 m2. Väčšina prenajatých priestorov sa týkala verejného sektora (32 %), sektoru profesionálnych služieb (24 %) a IT (16 %).