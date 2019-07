V 2018 sa v poľnohospodárstve znížil objem vybraných priamych daní

Uviedlo to v tzv. zelenej správe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Bratislava 24. júla (TASR) - V roku 2018 sa v poľnohospodárstve v SR medziročne znížil celkový objem vybraných priamych daní. Do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtov miest a obcí odviedli poľnohospodárske podniky na priamych daniach 58,5 milióna eur, čo bolo o 3,8 % menej ako pred rokom. Uviedlo to v tzv. zelenej správe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Pokles priamych daní spôsobilo znížene daní z príjmov v dôsledku zníženia výsledku hospodárenia ako základu pre stanovenie dane, ako aj zrušenie daňových licencií," spresnil agrorezort.



V štruktúre priamych daní podľa MPRV SR dominovali dane z nehnuteľností, ktoré predstavovali až 56,7 % a dosiahli 33,2 milióna eur s medziročným nárastom o 1,3 %. Tieto dane boli rozhodujúce z hľadiska napĺňania rozpočtov miest a obcí. Daň z pozemkov klesla nielen medziročne (o 2,5 %), ale aj v porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov (o 1 %).



"Pokles možno pripísať miernemu zalesňovaniu poľnohospodárskej pôdy. Daň zo stavieb vzrástla medziročne o 25,8 % a v porovnaní s priemerom rokov 2013 až 2017 sa zvýšila o 27,6 %, k čomu prispeli finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka na investície. Daň zo stavieb tvorila 6,4 % dane z nehnuteľností. Znížil sa aj výber cestnej dane (o 5,1 %)," priblížilo agroministerstvo.



Objem platieb do fondov (sociálne poistenie, zdravotné poistenie) dosiahol v roku 2018 podľa MPRV SR výšku 115,2 milióna eur a medziročne sa zvýšil o 1,2 %.