V 2026 evidujú 10 prípadov, keď vlaky prešli návestidlo v polohe Stoj
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Na slovenských železniciach sa od začiatku tohto roka stalo desať incidentov kategórie C4, keď rušňovodiči vlakov prešli cez návestidlo s návesťou Stoj zakazujúce jazdu. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) to potvrdili pre TASR s tým, že štyri z týchto prípadov sa stali minulý týždeň.
„Konkrétne išlo o sedem incidentov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a po jednom incidente Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), ČD Cargo Slovakia a ŽSR,“ informovala hovorkyňa a riaditeľka odboru komunikácie a marketingu ŽSR Petra Lániková.
Z celkového počtu desiatich tohtoročných incidentov C4 sú podľa nej štyri minulotýždňové ešte v štádiu vyšetrovania, preto k nim nemôžu poskytovať bližšie informácie. Uvedené incidenty bez zrážky vlakov potvrdili pre TASR aj osobný dopravca ZSSK a nákladný prepravca ZSSK Cargo.
„Od začiatku roka 2026 eviduje ZSSK sedem prípadov prejdenia návestidla zakazujúceho jazdu, teda nezastavenia vlaku pred návestidlom s návesťou Stoj. V máji išlo o dva prípady - v železničných staniciach Ľubochňa a Bernolákovo,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. V prípadoch od začiatku roka podľa neho nedošlo k zrážke vlakov ani k zraneniu cestujúcich alebo zamestnancov.
„Po vzniku udalostí boli aktivované bezpečnostné mechanizmy a prípady sú predmetom vyšetrovania príslušných orgánov aj interných analýz ZSSK,“ vysvetlil hovorca. Každý takýto prípad považujú za vážnu mimoriadnu udalosť, ktorá podlieha vyšetrovaniu jej príčin podľa bezpečnostných a prevádzkových postupov.
„V roku 2026 evidujeme jeden prípad prejdenia návestidla v polohe Stoj,“ podotkla riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.
Výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) Patrik Benka pre TASR doplnil podrobnosti o májových incidentoch. V Ľubochni 11. mája počas výluky osobný vlak ZSSK prešiel odchodové návestidlo do obsadeného oddielu vlakom ZSSK Cargo. Nákladný vlak ČD Cargo Slovakia v bratislavskom Lamači 12. mája narazil zozadu do nákladného vlaku prepravcu LTSK rýchlosťou 35 kilometrov za hodinu, pričom neprišlo k vykoľajeniu ani poškodeniu vozňov a rušňa.
Služobný vlak ŽSR v Poprade 13. mája po prejdení vchodového návestidla v polohe Stoj zastavil na koľaji č. 1 asi 215 metrov pred čelom osobného vlaku ZSSK. V Bernolákove 17. mája osobný vlak ZSSK odišiel z koľaje č. 3 bez návesti odchodového návestidla dovoľujúcej odchod. Rozrezal pritom výmenu výhybky a pokračoval v jazde do Senca.
„Od roku 2010 doteraz bolo týchto prípadov, keď rušňovodič nerešpektoval návestidlo Stoj, celkom 362. Priemerne za 16 rokov a necelých 5 mesiacov je to 22 prípadov ročne. Od roku 2021 je priemer 17 ročne,“ vymenoval Benka. V roku 2021 bolo 23 incidentov (ZSSK sa týkalo 15), v roku 2022 ich počet klesol na 11 (8), v roku 2023 stúpol na 21 (12). V roku 2024 sa stalo 11 (5) a vlani 15 (9) týchto prípadov.
ZSSK denne vypraví približne 1800 vlakov a mesačne vyše 54.000 vlakov. Od januára do mája ide približne o 270.000 vlakov. „Sedem evidovaných prípadov (v tomto roku) tak predstavuje približne 0,0026 percenta zo všetkých vypravených vlakov v tomto období. To nijako neznižuje vážnosť jednotlivých incidentov. Pri hodnotení bezpečnosti železničnej dopravy je dôležité vnímať tieto udalosti aj v kontexte celkového rozsahu prevádzky a objemu výkonov na železničnej sieti,“ ozrejmil Baček.
Železničná doprava funguje v inom bezpečnostnom režime ako napríklad cestná doprava. Prejdenie návestidla Stoj podľa ZSSK automaticky spúšťa postupy zisťovania príčin vrátane analýzy udalosti a následne zavedenia bezpečnostných opatrení. „Železnica je riadený systém s viacerými úrovňami kontroly a zabezpečenia. Aj preto incident typu C4 automaticky neznamená, že by bezprostredne smeroval k zrážke vlakov,“ dodal hovorca ZSSK.
