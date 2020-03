V 25 najväčších obchodoch COOP Jednoty Krupina budú ochranné plexisklá

Krupina 24. marca (TASR) - Mimoriadne otváracie hodiny a ďalšie ochranné postupy, ktoré majú chrániť zdravie zamestnancov a zákazníkov, zaviedlo v týchto dňoch spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina vo svojich približne 160 predajniach, prevažne v Banskobystrickom kraji. Ide o reakciu na zamedzenie šírenia nákazy novým koronavírusom.



"Zaviedli sme špeciálne bezpečnostné opatrenia hneď po prvej informácii o novom koronavíruse na Slovensku. Vedenie družstva vypracovalo krízový plán, ako čo najlepšie chrániť zdravie zamestnancov a zákazníkov predajní," uviedla pre TASR vedúca marketingu Dominika Vahančíková.



Aktuálne družstvo zavádza ochranný systém pre pokladníčky na predajniach formou ochranných plexiskiel na pokladničných pultoch. „Záleží nám na bezpečí našich pokladníčiek a aj zákazníkov, a tak sme s montážou na vybraných predajniach začali už 19. marca. Do konca týždňa budú plexisklá namontované na 25 predajniach s najväčšou frekvenciou zákazníkov,“ priblížil predseda predstavenstva družstva Jozef Vahančík.



Podľa neho všetci zamestnanci používajú pri práci ochranné rukavice, aby sa chránili pred prenosom nákazy. "Z dôvodu nedostatku ochranných rúšok či respirátorov na trhu bola ale nutná improvizácia. Počas jedného víkendu ušili miestne krajčírky a dobrovoľníčky ochranné rúška pre všetkých 1065 zamestnancov družstva," pripomenul.



Družstvo po distribúcii rúšok na predajne začalo od zákazníkov vyžadovať počas nakupovania ochranu tváre prostredníctvom rúška alebo inej alternatívy. Zároveň sú zákazníci upozorňovaní, aby dodržiavali odstup a pri nákupe využívali jednorazové rukavice.



Zamestnanci obchodov pravidelne dezinfikujú podlahy, zariadenie, nákupné vozíky či košíky a kľučky, s ktorými zákazníci prichádzajú do bezprostredného kontaktu. "Koncom minulého týždňa družstvo zaviedlo aj profesionálnu dezinfekciu prostredníctvom dodávateľských firiem. Dezinfekcia prebehla už na troch predajniach a bude pokračovať postupne na všetkých 160 prevádzkach," pokračoval Vahančík. COOP Jednota Krupina pristúpila tiež k ochrane zamestnancov formou poskytnutého vitamínového a antibakteriálneho balíčka a ochranných rúšok.



Vyhlásenie mimoriadnej situácie na Slovensku viedlo tiež k prísnejším opatreniam. Od 16. marca až do odvolania boli upravené otváracie hodiny na všetkých predajniach. Počas pracovného týždňa sú predajne otvorené v skrátenom režime, supermarkety najneskôr do 17.30 h až 18.00 h a predajne potravín najneskôr do 16.30 h až 17.00 h – podľa lokality a veľkosti predajne. V sobotu sú supermarkety otvorené do 12.00 h a predajne potravín najneskôr do 11.00 h. V nedeľu sú všetky predajne zatvorené.



„Naši zamestnanci prechádzajú náročnou skúškou, na ktorú sa nebolo možné pripraviť. Za ich tvrdú prácu a obetavosť im ďakujeme. Zásobovanie obyvateľov potravinami v mimoriadnej situácii je našou profesionálnou aj ľudskou povinnosťou a prostredníctvom skrátených otváracích hodín zabezpečíme našim zamestnancom potrebný oddych v tomto náročnom období," konštatoval Vahančík.