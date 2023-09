V 2.kvartáli stúpol počet zaniknutých pubov v Anglicku a Walese o 50 %

Londýn 18. septembra (TASR) - Kríza životných nákladov tvrdo zasiahla britský sektor pohostinstva. Podľa oficiálnych údajov za tri mesiace do konca júna 2023 sa počet krčiem, ktoré museli skončiť, zvýšil o 50,4 % na 230. Prispeli k tomu prudko stúpajúce náklady a tlak na spotrebiteľské rozpočty. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Údaje, ktoré zostavili špecialisti na komerčné nehnuteľnosti z Altus Group, nasledujú po zániku 153 krčiem v 1. štvrťroku 2023. Znamená to, že miestne komunity prišli za prvých šesť mesiacov roku o viac ako dve krčmy, tzv. puby, denne.



Z údajov Altus Group ďalej vyplýva, že celkovo bolo v 1. polroku zbúraných alebo prestavaných na iné využitie 383 pubov. Stali sa z nich obytné domy, kancelárie alebo aj škôlky. Na ilustráciu, za celý minulý rok zaniklo 386 pubov.



Najviac krčiem stratil počas prvých šiestich mesiacov roka Wales, celkovo 52. Nasledovali Londýn a severozápad Anglicka, kde zaniklo zhodne 46 krčiem.



Alex Probyn z Altus Group vyzval ministra financií Jeremyho Hunta, aby do rozpočtu, ktorý by mal predstaviť v novembri, zahrnul opatrenia na zmiernie tlakov v tomto odvetví. Poukázal pritom na plánované zvýšenie daní z nehnuteľností na budúci rok v apríli, v dôsledku čoho náklady pubov stúpnu o viac ako 6 %, a tiež zrušenie daňových úľav spojených s nárastom cien energií. Rast nákladov na energie v kombinácii s utlmenými príjmami, keďže ľudia zápasia s vysokou infláciou, tak zasadia tradičným krčmám ďalšiu ranu.