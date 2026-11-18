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V 3. štvrťroku pribudlo zhruba 12.000 m2 nových maloobchodných plôch
Všetky nové projekty boli odovzdané v regiónoch mimo hlavného mesta.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenský maloobchodný trh pokračuje v stabilnom vývoji. V treťom štvrťroku 2026 pribudlo približne 12.000 štvorcových metrov (m2) nových prenajímateľných plôch. Všetky nové projekty boli odovzdané v regiónoch mimo hlavného mesta. Do konca roka by malo byť dokončených ďalších sedem projektov, vďaka ktorým pribudne ďalších 36.000 m2 maloobchodných plôch. Informovala o tom v stredu spoločnosť CBRE Slovensko na základe vlastnej aktuálnej analýzy.
Návštevnosť nákupných centier spravovaných uvedenou spoločnosťou v treťom štvrťroku medziročne vzrástla o jedno percento, zatiaľ čo hrubé tržby nájomcov zostali stabilné. „Tržby nájomcov len mierne zaostali za rastom návštevnosti. Spotrebitelia sú pri rozhodovaní stále opatrní, avšak postupné spomaľovanie inflácie zvyšuje reálne príjmy domácností a vytvára lepšie podmienky pre rast tržieb,“ uviedol riaditeľ oddelenia maloobchodu CBRE Slovensko Matúš Furman. Vývoj tržieb v posledných mesiacoch roka, ktoré sú tradične najsilnejšie vďaka vianočným nákupom, podľa neho bude preto závisieť najmä od toho, ako sa zlepšenie kúpnej sily prejaví v ochote spotrebiteľov utrácať.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) si medzikvartálne udržalo stabilitu a dosahovalo 78 eur za m2 na mesiac v nákupných centrách a 16 eur za m2 na mesiac v retail parkoch. Investičný výnos (prime yield) si rovnako udržal stabilnú úroveň, keď dosiahol 6,50 percenta pre nákupné centrá, respektíve 6,75 percenta pre retail parky.
Najväčším z troch nových retail parkov v treťom štvrťroku bolo OC Komárno s plochou 5500 m2. Ďalšími dokončenými projektmi boli OC Klokan Dolné Krškany v Nitre s plochou 3700 m2 a OC Klokan Žilina Juh s plochou 3000 m2. Celková prenajímateľná plocha retail parkov na Slovensku dosahuje približne 930.000 m2.
„Do konca roka by malo byť dokončených 29.000 m2 prenajímateľných plôch v retail parkoch naprieč šiestimi projektmi. Najväčšia koncentrácia projektov vo výstavbe je na západnom Slovensku, konkrétne v Kolárove, Vrábľoch, Galante a Skalici,“ priblížil Furman. Ďalšie retailové parky podľa neho vznikajú v Námestove a Prešove. „Do konca roka by tiež malo dôjsť k rozšíreniu nákupného centra Nivy Centrum v Bratislave, čím by na trh malo pribudnúť približne 7000 m2 prenajímateľných plôch v nákupných centrách,“ dodal.
Návštevnosť nákupných centier spravovaných uvedenou spoločnosťou v treťom štvrťroku medziročne vzrástla o jedno percento, zatiaľ čo hrubé tržby nájomcov zostali stabilné. „Tržby nájomcov len mierne zaostali za rastom návštevnosti. Spotrebitelia sú pri rozhodovaní stále opatrní, avšak postupné spomaľovanie inflácie zvyšuje reálne príjmy domácností a vytvára lepšie podmienky pre rast tržieb,“ uviedol riaditeľ oddelenia maloobchodu CBRE Slovensko Matúš Furman. Vývoj tržieb v posledných mesiacoch roka, ktoré sú tradične najsilnejšie vďaka vianočným nákupom, podľa neho bude preto závisieť najmä od toho, ako sa zlepšenie kúpnej sily prejaví v ochote spotrebiteľov utrácať.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) si medzikvartálne udržalo stabilitu a dosahovalo 78 eur za m2 na mesiac v nákupných centrách a 16 eur za m2 na mesiac v retail parkoch. Investičný výnos (prime yield) si rovnako udržal stabilnú úroveň, keď dosiahol 6,50 percenta pre nákupné centrá, respektíve 6,75 percenta pre retail parky.
Najväčším z troch nových retail parkov v treťom štvrťroku bolo OC Komárno s plochou 5500 m2. Ďalšími dokončenými projektmi boli OC Klokan Dolné Krškany v Nitre s plochou 3700 m2 a OC Klokan Žilina Juh s plochou 3000 m2. Celková prenajímateľná plocha retail parkov na Slovensku dosahuje približne 930.000 m2.
„Do konca roka by malo byť dokončených 29.000 m2 prenajímateľných plôch v retail parkoch naprieč šiestimi projektmi. Najväčšia koncentrácia projektov vo výstavbe je na západnom Slovensku, konkrétne v Kolárove, Vrábľoch, Galante a Skalici,“ priblížil Furman. Ďalšie retailové parky podľa neho vznikajú v Námestove a Prešove. „Do konca roka by tiež malo dôjsť k rozšíreniu nákupného centra Nivy Centrum v Bratislave, čím by na trh malo pribudnúť približne 7000 m2 prenajímateľných plôch v nákupných centrách,“ dodal.