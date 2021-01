V Afrike vstúpila do platnosti najväčšia zóna voľného obchodu na svete

Johannesburg 1. januára (TASR) - Nástupom roka 2021 vstúpila do platnosti dohoda o Africkej kontinentálnej zóne voľného obchodu (AfCFTA). Spustenie najväčšej zóny voľného obchodu na svete z pohľadu počtu krajín sa očakávalo o pol roka skôr, pandémia nového koronavírusu ho však posunula. Ekonómovia však upozorňujú, že odštartovanie zóny voľného obchodu je do veľkej miery symbolické a plná implementácia dohody potrvá ešte niekoľko rokov.



Ako uviedla agentúra Reuters, AfCFTA bude zahrnovať trh v hodnote 3,4 bilióna USD (2,77 bilióna eur) s 1,3 miliardou obyvateľov. Pôvodne sa počítalo s jej spustením od 1. júla 2020, pandémia nového koronavírusu však znemožnila osobné rokovania, čo viedlo k odkladu celého projektu.



Na druhej strane, ako povedal Silver Ojakol zo sekretariátu AfCFTA, koronavírus proces podporil. "Videli sme ako pandémia nového koronavírusu zasiahla naše ekonomiky tým, že narušila dovoz mnohých tovarov. To zvýšilo ochotu politikov posilniť integráciu afrických štátov," uviedol Ojakol.



Rámcovú dohodu AfCFTA schválili z 55 afrických krajín takmer všetky, výnimkou je Eritrea. Zároveň ju 34 afrických štátov ratifikovalo. Podľa odhadov Svetovej banky by posilnenie vzájomného obchodu medzi africkými krajinami mohlo dostať desiatky miliónov ľudí na kontinente do 15 rokov z chudoby.



Aby bol projekt úspešný, bude potrebné odstrániť veľký počet prekážok - od rozsiahlej byrokracie cez slabú infraštruktúru až po silný protekcionizmus zo strany niektorých štátov. Podľa W. Gyudea Moorea, bývalého libérijského ministra verejných prác, ktorý v súčasnosti pôsobí v Centre pre globálny rozvoj, však skutočná práca začne až teraz. Ako uviedol, je to proces na niekoľko desaťročí.



Dohoda počíta s postupným zrušením až 90 % dovozných ciel. V prípade ekonomicky rozvinutejších krajín do piatich rokov a v prípade slabších ekonomík do 10 rokov, uviedla agentúra Reuters. Ďalších 7 % produktov považovaných za citlivé dostane na zrušenie ciel dlhší čas a na zozname výnimiek by tak mali byť iba 3 % produktov. Stúpenci AfCFTA sú presvedčení, že napriek ťažkostiam, s ktorými sa počíta, už prvé kroky v implementácii dohody o voľnom obchode umožnia v najbližších rokoch výrazne zvýšiť vzájomný obchod v Afrike.



(1 EUR = 1,2271 USD)