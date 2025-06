V Alpách zistili ohnisko nodulárnej dermatitídy hovädzieho dobytka

Brusel/Paríž 30. júna (TASR) - Francúzsko v nedeľu (29. 6.) potvrdilo prvé ohnisko nodulárnej dermatitídy hovädzieho dobytka (LSD) v krajine. Podľa pondelňajšej správy tlačovej agentúry Reuters to potvrdila francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová, informuje spravodajca TASR.



Ohnisko choroby bolo objavené na dobytčej farme v alpskom regióne Savojsko na juhovýchode Francúzska. Nedávno bola choroba zistená aj v Taliansku.



Nodulárna dermatitída dobytka, ktorá je od roku 2016 na zozname chorôb zvierat EÚ, je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie hovädzieho dobytka, ktorého prenášačom je hmyz. Oficiálne dokumenty EÚ uvádzajú, že choroba môže mať závažný vplyv na rentabilnosť chovu dobytka a spôsobiť narušenie obchodných tokov v rámci Únie a pri vývoze do tretích krajín.



Ide o chorobu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine afrických krajín a v rokoch 2012 a 2013 prenikla na Blízky východ a do Turecka. V auguste 2015 sa niekoľko ohnísk tejto choroby vyskytlo v Grécku, v marci 2016 choroba zasiahla Bulharsko a ďalšie krajiny západného Balkánu.



Podľa agentúry Reuters toto ochorenie dobytku spôsobuje horúčky, depresie, hrčky a opuchy na koži, zväčšené lymfatické uzliny, hrčky na slizniciach, výtok z nosa a očí, zníženú produkciu mlieka, vredy a problémy s nohami. Pre ľudí choroba nepredstavuje žiadne riziko, ale vedie k obchodným obmedzeniam a stratám pre chovateľov.



Ministerka Genevardová spresnila, že úrady obmedzili pohyb dobytka na 50-kilometrovú zónu okolo ohniska choroby, aby kontrolovali jej šírenie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)