V súkromnom sektore v USA vzniklo najmenej nových miest za 2 roky

Washington 4. júna (TASR) - V americkom súkromnom sektore vzniklo v máji najmenej nových pracovných miest za dva roky, navyše, tvorba pracovných pozícií predstavovala iba zhruba tretinu z počtu, s akým počítali analytici. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje inštitútu ADP. TASR o tom informuje na základe správ portálu RTTNews a spravodajskej televízie CNBC.



Podľa ADP sa v súkromnom sektore USA vytvorilo v máji iba 37.000 nových pracovných miest. To je najnižší počet od marca 2023 a podstatne menej než v apríli, za ktorý sa po revízii smerom nadol vytvorilo 60.000 pracovných pozícií. Navyše, analytici počítali so vznikom až 115.000 nových pracovných miest, pričom vychádzali z pôvodných údajov za apríl, za ktorý ADP uvádzal vznik 62.000 nových pracovných pozícií.



„Po pozitívnom začiatku tohto roka začal proces prijímania nových zamestnancov v súkromnom sektore USA strácať na dynamike,“ povedala hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.



Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje amerického ministerstva práce o vývoji na celom pracovnom trhu. Tie zahrnujú tvorbu pracovných miest ako v súkromnom, tak vo verejnom sektore. Ministerstvo zverejní tieto údaje v piatok 6. júna a trhy očakávajú, že oznámi vznik približne 125.000 nových pracovných miest a potvrdí mieru nezamestnanosti na úrovni z apríla, teda na úrovni 4,2 %.