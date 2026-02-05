< sekcia Ekonomika
NAJZAMESTNÁVATEĽ 2025: Kto uspel v jednotlivých kategóriách?
Najčastejší dôvod, pre ktorý účastníci ankety zvolili svojho favorita, bola silná, známa značka, ktorá je reputačne stabilizovaná.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - V ankete Najzamestnávateľ 2025, organizovanej spoločnosťou Alma Career Slovakia, si ocenenie odnieslo okrem už tradičných spoločností aj päť nováčikov. O poradí rozhodla verejnosť s odbornou porotou. Spolu bolo do ankety nominovaných viac ako 300 spoločností, z ktorých sa do finále dostalo 177. Hlasovanie zaznamenalo 56.527 unikátnych hlasujúcich. Spolu s hodnotením odbornej poroty vzniklo konečné poradie v 11 kategóriách.
Medzi víťazmi je päť spoločností, ktoré v daných kategóriách zvíťazili prvýkrát. V automobilovom priemysle zvíťazil Continental Tires Slovakia, v bankovníctve a poisťovníctve Swiss Re a v centrách zdieľaných služieb Lenovo Slovakia. V zdravotníctve uspela Penta Hospitals a v kategórii štátna a verejná správa Magistrát hlavného mesta Bratislavy.
Staronovými víťazmi sú Medusa, Dopravný podnik Bratislava, Slovak Telekom, Tesco, Danucem a Slovenské elektrárne, ktoré sa stali najatraktívnejším zamestnávateľom v kategórii výroba a priemysel šiesty raz po sebe.
Najčastejší dôvod, pre ktorý účastníci ankety zvolili svojho favorita, bola silná, známa značka, ktorá je reputačne stabilizovaná. Veľmi dôležitý je tiež dobrý kolektív, pracovná stabilita a rešpektujúce pracovné prostredie.
