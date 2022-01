V ankete Profesie Najzamestnávateľ dominovali AGEL, NDS či ESET

Bratislava 28. januára (TASR) - Pracovný portál Profesia.sk uzavrel hlasovanie o najatraktívnejších zamestnávateľov roka 2021. V desiatom ročníku ankety bolo nominovaných 240 firiem a rebríček vznikol v desiatich kategóriách. V nich dominovali spoločnosti ako sieť zdravotných zariadení AGEL, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) alebo kyberbezpečnostná firma ESET. Do hlasovania sa zapojilo 86.420 ľudí. Informovala o tom v piatok hovorkyňa spoločnosti Nikola Richterová.



Najčastejším dôvodom výberu bol kolektív a ľudia, potom dobré meno spoločnosti a následne pracovná istota. "Uchádzačov a uchádzačky už nezaujíma iba pozícia a plat. Anketa nám potvrdzuje, že kandidáti zisťujú, akí ľudia pracujú v danej firme, alebo napríklad akým témam spoločenskej zodpovednosti sa zamestnávateľ venuje," poznamenala riaditeľka Profesie Ivana Molnárová. Spomedzi regiónov hlasovalo najviac ľudí z Bratislavského, Nitrianskeho a Košického kraja. Najväčšia vzorka ľudí bola vo veku 35 až 49 rokov.



V kategórii štátna a verejná správa sa na 1. mieste nachádzal Banskobystrický samosprávny kraj, na druhom Trnavský samosprávny kraj a prvú trojicu uzatvorila Slovenská agentúra životného prostredia.



Kategórii obchod a služby dominovalo Tesco, po ňom sa umiestnil Lidl a na 3. mieste bol Kaufland.



Pri výrobe a priemysle na 1. miesto respondenti zaradili Slovenské elektrárne, na 2. mieste bola Západoslovenská energetika a na treťom spoločnosť Foxconn Slovakia.



V rámci centier zdieľaných služieb uznali respondenti prvenstvo firme Henkel Slovensko - Global Business Solutions, 2. miesto obsadila Uniqua Group Service Center Slovakia a na 3. miesto zaradili ľudia spoločnosť Dell Technologies.



V kategórii bankovníctvo, financie a poisťovníctvo vyhrala anketu o najatraktívnejšom zamestnávateľovi 365.bank, za ňou nasledovala Slovenská sporiteľňa a trojicu uzatvorila VÚB banka.



V rámci IT a telekomunikácií rebríčku dominovala kyberbezpečnostná spoločnosť ESET, za ňou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a Slovak Telekom.



Kategórii nemocnice a zdravotná starostlivosť dominovala sieť zdravotných zariadení AGEL, na 2. mieste sa nachádzala Pro Care - Svet zdravia a trojicu uzavrela sieť lekární Dr. Max.



V doprave a logistike vyhrala anketu NDS, za ňou nasledovala spoločnosť Packeta Slovakia a 3. miesto obsadila Železničná spoločnosť Slovensko.



V kategórii stavebníctvo 1. miesto obsadila spoločnosť Peikko Slovakia, ako 2. najlepšieho zamestnávateľa vyhodnotili ľudia firmu Woodcote Group a trojicu uzavrela YIT Slovakia.



V oblasti cestovného ruchu, gastra a hotelierstva respondenti priznali prvenstvo sieti Medusa, na 2. mieste sa nachádzal McDonald´s Slovakia a na treťom spoločnosť Very Goodies SK.