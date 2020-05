V apríli sa na mýte vybralo 13,95 milióna eur

Bratislava 18. mája (TASR) – V apríli tohto roka sa na mýte vybralo 13,95 milióna eur. Oproti minuloročnému aprílu bol výber mýta nižší o 25,8 %. Informoval o tom manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis.



Výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v apríli dosiahol 9,05 milióna eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy predstavoval 4,9 milióna eur. Z celkového mesačného výberu prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia tvorili 41,8 %.



"Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 29. apríl so sumou 706.385 eur. V apríli využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 29.622 vozidiel denne. V porovnaní s marcom je to menej o 5806 vozidiel," spresnil Bódis.



V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. aprílu 2020 zaregistrovaných 279.028 palubných jednotiek. Oproti marcu sa ich počet znížil o 1161 kusov. Vozidlá zo zahraničia z celkového počtu palubných jednotiek predstavovali 74,4 %.



Mýtna polícia v apríli neriešila porušovanie zákona o výbere mýta v blokovom konaní. Súvisí to s prijatými opatreniami vlády zameranými na minimalizáciu zdravotných rizík spojených s pandémiou nového koronavírusu. "Priestupky zistené mobilnými jednotkami vynucovania budú s využitím objektívnej zodpovednosti riešiť príslušné správne úrady rovnako, ako priestupky zistené prostredníctvom kontrolných brán," priblížil Bódis.