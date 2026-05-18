V apríli zbankrotovalo 574 dlžníkov, o tretinu menej ako vlani
Vysoký podiel tvorili ľudia bez domova.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - V apríli 2026 zbankrotovalo 574 obyvateľov Slovenska, o 34,7 % menej ako v rovnakom období minulého roka a o 3,5 % menej ako v marci. Vysoký podiel tvorili ľudia bez domova. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
Formu konkurzu si zvolilo 563 občanov, splátkový kalendár preferovalo 11 dlžníkov. Z celkového počtu osobných bankrotov bolo 90,2 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a zvyšok na majetok podnikateľov. Mužov v apríli zbankrotovalo 372 (65 %), žien 202. V apríli zbankrotovalo zatiaľ najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí za tento rok - štyri ženy a 15 mužov. Celkovo za prvé štyri mesiace tohto roka zbankrotovalo 64 vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
Najviac ľudí zbankrotovalo vo vekovej kategórii 30 - 39 rokov, spolu za obe pohlavia 190 (33 %), nasledovali štyridsiatnici, ktorých zbankrotovalo 144 (25 %). Zbankrotovala aj jedna osemdesiatnička, tretia v tomto roku. Medzi zbankrotovanými dlžníkmi bolo aj deväť manželských párov a šesť ľudí s rodinnými väzbami.
Ľudí bez domova bolo v aprílovej štatistike 95, čo predstavuje 16,9 % z celkového počtu vyhlásených konkurzov. „Z toho piati mali evidovaný pobyt na známej bratislavskej virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A, ktorá figuruje v našich štatistikách každý mesiac. Medzi ľuďmi bez domova bol spoločne aj otec so synom z Hlohovca,“ priblížila hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najviac dlžníkov, 99, pochádzalo z Bratislavského kraja. Nasledoval Prešovský kraj s 94 a Nitriansky kraj s 89 dlžníkmi. Trnavský a Banskobystrický kraj mali zhodne po 75 dlžníkov. Z Košického kraja pochádzalo 56 bankrotujúcich občanov, zo Žilinského 44. Najmenej dlžníkov, 42, bolo z Trenčianskeho kraja.
V apríli zároveň súdy zrušili 571 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 518 zrušených pre nedostatok majetku a 53 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Zároveň bolo pre nepoctivý zámer v apríli zrušených päť oddlžení. Z rovnakého dôvodu pribudli dve osoby do Registra diskvalifikácií a jedna osoba bola z registra vyradená po uplynutí doby diskvalifikácie.
