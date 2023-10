V areáli bývalého zvolenského mäsokombinátu má vyrásť 263 bytov

Zvolen 18. októbra (TASR) - Časť nevyužívaného areálu bývalého mäsokombinátu a mraziarní vo Zvolene, ktorý sa nachádza v blízkosti zimného štadióna, sa má zmeniť na polyfunkčný komplex s bytmi a občianskou vybavenosťou. Svoj zámer s týmto cieľom zverejnil navrhovateľ, spoločnosť PerFidem Alfa Zvolen na enviroportáli.



V rámci projektu sú navrhované štyri polyfunkčné domy, parkovací dom a moderný pavilón služieb s prislúchajúcim napojením na inžinierske siete.



Vzniknúť tam má 263 jedno- až štvorizbových bytov. V rámci súboru je navrhovaných aj 492 parkovacích miest. Celková plocha riešeného územia je 31.393 štvorcových metrov (m2). Predpokladaný začiatok výstavby je v októbri 2024 a dokončenie o 18 mesiacov neskôr. Odhad investičných nákladov na výstavbu je vo výške 38,2 milióna eur bez DPH.



Ako sa píše v zámere, mäsokombinát vo Zvolene patril v 80. rokoch minulého storočia do koncernu národného podniku Stredoslovenský mäsový priemysel (SMP) so sídlom vo Zvolene. Pád režimu v roku 1989 a následné otvorenie trhu prinieslo vtedajším štátnym podnikom zásadné problémy s konkurencieschopnosťou. Doplatil na to aj SMP, ktorý združoval desať mäsokombinátov, napríklad v Púchove, Prievidzi či v Rimavskej Sobote. Podnik sa najprv rozpadol na jednotlivé závody, ktoré postupne prešli do súkromných rúk. Po privatizácii existoval ako Mäsokombinát Čupka a za krátku dobu po privatizácii sa dostal do konkurzu. Približne od roku 1998 je areál opustený a chátra.