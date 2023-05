V areáli bývalej skládky v S.Belej vybudujú fotovoltickú elektráreň

Spišská Belá 18. mája (TASR) - V areáli bývalej skládky odpadov v Spišskej Belej plánujú umiestniť fotovoltickú elektráreň. Mestskí poslanci tento týždeň schválili zámer na budúci prenájom pozemkov pre tento účel. Informovala o tom samospráva na webovej stránke s tým, že elektráreň tam bude prevádzkovať bratislavská spoločnosť oekostrom Service. Poslanci schválili prenájom na 30 rokov za nájomné vo výške 30 centov za štvorcový meter (m2) ročne, vrátane každoročnej inflačnej doložky.



Zo zverejneného materiálu vyplýva, že elektráreň by mala byť zriadená na dvoch parcelách vo vlastníctve mesta, v celkovej rozlohe viac ako 46.000 m2. Ďalším krokom, po schválení zámeru poslancami, je podanie žiadosti vzhľadom na maximálnu rezervovanú kapacitu a určenie bodu pripojenia distribúcie VSD (Východoslovenská distribučná). Ďalej bude nasledovať príprava projektovej dokumentácie, potrebná je tiež zmena územného plánu, územné konanie a proces ukončí samotná výstavba.



Spôsob ukotvenia fotovoltických modulov na zrekultivovanej skládke bude pomocou šikmého navŕtania do minimálnej hĺbky, resp. spôsobom s minimálnym zásahom do podložia.



Primátor Spišskej Belej Peter Zibura pre TASR uviedol, že mesto tento zámer víta. "Tie pozemky sa inak využiť nedajú, keďže je tam zrekultivovaná skládka a radi využijeme tento priestor práve na tento účel. Robíme tam pravidelný monitoring, kosí sa to, udržiava a kontroluje, z toho nájmu budeme vedieť uhradiť náklady s tým spojené. Súhlas mesta majú, aj keď nájomnú zmluvu sme ešte nepodpísali. K tomu dôjde, až keď budú mať vybavené všetky potrebné povolenia," uviedol primátor.



Predpokladá, že celkový proces realizácie projektu potrvá dva až tri roky. Vyrobenú energiu budú následne dodávať do distribučnej siete. Vizuálneho smogu sa primátor podtatranského mestečka neobáva. "Ide o menšiu dolinu, je to pri hlavnej ceste za mestom, okolo je poľnohospodárska pôda, takže myslím si, že špatiť okolie to nebude. Skôr naopak, bude to signál, že sme v regióne moderní. Bude to taká vhodná kombinácia - Tatry, príroda a zelená energia," uzavrel Zibura.