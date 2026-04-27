Pondelok 27. apríl 2026
V areáli JAVYS sa uskutoční havarijné cvičenie MYRTA 2026

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS). Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Jaslovské Bohunice 27. apríla (TASR) - V areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava sa v stredu (29. 4.) uskutoční celoareálové havarijné cvičenie s názvom MYRTA 2026. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť zamestnancov, vnútorných havarijných zložiek aj spolupracujúcich inštitúcií na riešenie mimoriadnych udalostí. TASR o tom informoval manažér komunikácie spoločnosti Peter Podstupka.

„Chceme uistiť verejnosť, že ide výlučne o plánované cvičenie, ktoré nepredstavuje žiadne ohrozenie pre obyvateľov ani životné prostredie. Skúška varovného systému je súčasťou štandardných bezpečnostných opatrení a jej cieľom je overiť funkčnosť technických zariadení a pripravenosť personálu,“ ozrejmil.

Cvičenie má zároveň overiť funkčnosť interných procesov, komunikačných kanálov a technických systémov v oblasti havarijnej pripravenosti. Podľa spoločnosti ide o štandardnú súčasť bezpečnostného systému, ktorá sa realizuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami a pokynmi dozorných orgánov.

Ako doplnil Podstupka, na základe súhlasného stanoviska sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR bude súčasťou cvičenia aj skúška vnútorného systému varovania. V dopoludňajších hodinách budú v areáli preskúšané sirény, a to dvojminútovým kolísavým tónom na začiatku cvičenia a dvojminútovým stálym tónom pri jeho ukončení.

JAVYS je zodpovedná najmä za vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje projekty v záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj Slovenska.
