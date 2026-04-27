< sekcia Ekonomika
V areáli JAVYS sa uskutoční havarijné cvičenie MYRTA 2026
Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť zamestnancov, vnútorných havarijných zložiek aj spolupracujúcich inštitúcií na riešenie mimoriadnych udalostí.
Autor TASR
Jaslovské Bohunice 27. apríla (TASR) - V areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava sa v stredu (29. 4.) uskutoční celoareálové havarijné cvičenie s názvom MYRTA 2026. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť zamestnancov, vnútorných havarijných zložiek aj spolupracujúcich inštitúcií na riešenie mimoriadnych udalostí. TASR o tom informoval manažér komunikácie spoločnosti Peter Podstupka.
„Chceme uistiť verejnosť, že ide výlučne o plánované cvičenie, ktoré nepredstavuje žiadne ohrozenie pre obyvateľov ani životné prostredie. Skúška varovného systému je súčasťou štandardných bezpečnostných opatrení a jej cieľom je overiť funkčnosť technických zariadení a pripravenosť personálu,“ ozrejmil.
Cvičenie má zároveň overiť funkčnosť interných procesov, komunikačných kanálov a technických systémov v oblasti havarijnej pripravenosti. Podľa spoločnosti ide o štandardnú súčasť bezpečnostného systému, ktorá sa realizuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami a pokynmi dozorných orgánov.
Ako doplnil Podstupka, na základe súhlasného stanoviska sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR bude súčasťou cvičenia aj skúška vnútorného systému varovania. V dopoludňajších hodinách budú v areáli preskúšané sirény, a to dvojminútovým kolísavým tónom na začiatku cvičenia a dvojminútovým stálym tónom pri jeho ukončení.
JAVYS je zodpovedná najmä za vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje projekty v záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj Slovenska.
