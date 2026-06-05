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V areáli NPPC zriadili Kolekciu zvierat slovenských národných plemien

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Na snímke ovce v areáli poľnohospodárskeho družstva. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Kolekciu tvoria dve plemená hovädzieho dobytka, dve plemená kôz, štyri plemená oviec, 13 plemien králikov, dve plemená husí a jedno plemeno sliepky.

Autor TASR
Nitra 5. júna (TASR) - V areáli Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) - farme Kajsa v Lužiankach neďaleko Nitry zriadili Kolekciu zvierat slovenských národných plemien. Ako informovala Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU), jej cieľom je predovšetkým ochrana a zachovanie cenných genetických zdrojov hospodárskych zvierat na Slovensku.

Kolekciu tvoria dve plemená hovädzieho dobytka, dve plemená kôz, štyri plemená oviec, 13 plemien králikov, dve plemená husí a jedno plemeno sliepky. „Zvieratá sú väčšinou samčieho pohlavia, budú využívané na odber ejakulátov, kmeňových buniek a následnú kryokonzerváciu na účely génovej banky. Tiež sa budú využívať na výučbu i výstavy,“ informoval Peter Chrenek z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Podľa neho bude kolekcia slúžiť na zachovanie genetickej rozmanitosti hospodárskych zvierat. „Tá predstavuje nenahraditeľnú súčasť národného prírodného a kultúrneho dedičstva. Zachovanie pôvodných slovenských plemien má význam z hľadiska biodiverzity, pre budúce generácie výskumníkov, chovateľov a poľnohospodárov a tiež pri výučbe študentov stredných odborných škôl a univerzít,“ doplnil Chrenek.
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