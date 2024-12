V areáli Rooseveltovej nemocnice začali búrať budovu riaditeľstva

Banská Bystrica 2. decembra (TASR) - V areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici začali v pondelok ráno búrať osemposchodovú administratívnu budovu, v ktorej sídlilo riaditeľstvo. Bola skolaudovaná v roku 1982 a je šiestym z osmičky objektov, ktoré musia ustúpiť výstavbe novej nemocnice. Stavebné práce zhotoviteľ vykonáva za plného chodu nemocnice. Prašnosť, ktorá vzniká pri búracích prácach, sa snažia eliminovať dvomi snežnými delami.



"Stavba pokračuje podľa zmluvného harmonogramu. Neregistrujeme žiadne omeškanie. Došlo už k zbúraniu piatich budov, objektov vrátnice, patológie, kuchyne so vzdelávacím centrom a jedálňou, premostenia do detskej nemocnice a energocentra. Nasledovať budú ešte dve budovy - prevádzka a údržba a garáže," zhrnula vedúca koordinačnej jednotky projektu Nová nemocnica Jana Kunická.



Ako konštatovala, zhotoviteľ okrem búracích prác pripravuje územie už aj na stavbu. Hneď ako dostane stavebné povolenie na výkopové práce, môže začať aj s nimi.



"Administratívna budova je najvyššia z tých, ktoré teraz búrame. Špecifikom je to, že je čiastočne zapustená vo svahu, takže kým dobúrame výškovú časť, budeme musieť ešte tento svah aj zapažiť, čo je technické opatrenie za účelom zastabilizovania svahu. Spodnú časť budeme demolovať, až keď bude svah zapažený záporami," vysvetlil riaditeľ stavby za spoločnosť Strabag Radomír Janík.



Budova by mala byť zdemolovaná do konca decembra, spodná časť do konca januára. Na stavbe je asi 65 ľudí, keď bude nová nemocnica v pokročilom štádiu výstavby, počíta sa so 600 až 1000 pracovníkmi.



Výstavba novej nemocnice v priestoroch súčasného areálu Rooseveltovej nemocnice je jednou z najväčších investícií do zdravotníckej infraštruktúry za uplynulé desaťročia na Slovensku. Stavba je financovaná z plánu obnovy.



Podľa míľnikov určených plánom obnovy by hrubá stavba mala byť ukončená do záveru júna 2026 a skolaudovaná do decembra 2028. S kompletným ukončením lehoty výstavby a plnou prevádzkou v nových objektoch sa počíta do konca roku 2029.