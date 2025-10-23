Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Atómových elektrárňach Bohunice prebieha havarijné cvičenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

V rámci tohto cvičenia ohlásili na území elektrární vykonanie hlasitej skúšky systému varovania dvojminútovým kolísavým tónom sirén s informáciou o cvičení a radiačnom ohrození.

Autor TASR
Jaslovské Bohunice 23. októbra (TASR) - Na území atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach aktuálne prebieha plánované celoareálové havarijné cvičenie Hlucháň 2025. Deje sa tak so zapojením Organizácie havarijnej odozvy SE-EBO. TASR to uviedla hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková.

V rámci tohto cvičenia ohlásili na území elektrární vykonanie hlasitej skúšky systému varovania dvojminútovým kolísavým tónom sirén s informáciou o cvičení a radiačnom ohrození. Po skončení cvičenia taktiež odznie dvojminútový stály tón sirén s informáciou o konci ohrozenia. Na záver bude pre zamestnancov cez závodný rozhlas odvysielaná doplňujúca informácia, že ide o simulovanú udalosť v rámci celoareálového havarijného cvičenia.
