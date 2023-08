V auguste 2008 sa začalo 1,5-ročné povinné duálne zobrazovanie cien

Bratislava 23. augusta (TASR) - Viac ako mesiac po stanovení konverzného kurzu slovenskej koruny voči euru začalo na Slovensku platiť povinné duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb. Od začiatku povinného duálneho zobrazovania cien uplynie vo štvrtok 24. augusta 15 rokov. Slovenská republika (SR) do eurózony vstúpila 1. januára 2009, táto povinnosť však trvala až do konca roka 2009.



Duálne zobrazovanie cien je vyjadrovanie peňažných hodnôt v zanikajúcej mene prechádzajúcej na euro a aj v eure súčasne. Pri duálnom zobrazovaní sa ceny prepočítavajú podľa konverzného kurzu. V prípade Slovenska bol konverzný kurz stanovený na 30,1260 SKK/EUR.



Proces vstupu SR do eurózony sa začal 6. júla 2005, keď slovenská vláda schválila Národný plán zavedenia eura na Slovensku. Stalo sa tak po viac ako roku od vstupu SR do Európskej únie (EÚ) 1. mája 2004.



Do kurzového mechanizmu ERM II, tzv. čakárne na euro, vstúpilo Slovensko 28. novembra 2005. Prezident SR Ivan Gašparovič o dva roky neskôr 12. decembra 2007 podpísal zákon o zavedení eura na Slovensku, tzv. generálny zákon.



Vstup Slovenska do eurozóny schválila Európska komisia 7. mája 2008 a v júni toho istého roka odhlasoval tento vstup k 1. januáru 2009 aj Európsky parlament (EP).



Konverzný kurz slovenskej koruny voči euru na 30,1260 SKK/EU stanovili 8. júla 2008. Dohodli sa na tom ministri financií EÚ a po rokovaní Ecofinu o tom informoval eurokomisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia. Slovensko tak splnilo posledný formálny krok na svojej ceste k zavedeniu eura.



Povinné duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb sa malo pôvodne začať presne 30 dní po stanovení konverzného kurzu. Napokon sa termín z 8. augusta posunul na 24. august 2008. Všetky ceny, ale aj ďalšie hodnoty, ako mzdy, dôchodky či sociálne dávky sa od tohto dátumu povinne zobrazovali v slovenských korunách aj v eurách, prepočítané oficiálnym konverzným kurzom.



Slovensko sa v poradí 16 krajinou eurozóny stalo 1. januára 2009. Všetky korunové hodnoty sa tak definitívne a neodvolateľne prepočítali podľa stanoveného konverzného kurzu a oficiálnou menou na Slovensku sa stalo euro, údaje na cenovkách však naďalej povinne obsahovali aj informatívny údaj v slovenských korunách. Povinnosť duálneho zobrazovania cien trvala presne do 31. decembra 2009.



Duálny obeh mien eura a slovenskej koruny sa definitívne skončil 17. januára 2009. V peňažnom obehu sa tak zakázalo používať korunové bankovky a mince okrem ich výmeny v Národnej banke Slovenska (NBS) a komerčných bankách.