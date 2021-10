V auguste navštívilo hotely rekordný počet Slovákov, cudzinci chýbajú

Bratislava 22. októbra (TASR) - Augustová návštevnosť hotelov a penziónov zlomila rekord počtu domácich hostí, bolo ich medziročne viac o 4,4 % a v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 dokonca viac o vyše 15 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Slováci však prepad návštevnosti cudzincov nenahradili.



Štatistici spresnili, že z vyše 530.000 Slovákov takmer polovica strávila dovolenku v Žilinskom a Prešovskom kraji. "Ani tieto hodnoty však nenahradili stále výrazný prepad cudzincov. Celková návštevnosť zaostávala medziročne o 2,4 % a za rovnakým obdobím spred pandémie o 15,7 %," poznamenali štatistici.



V auguste tohto roka navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku dokopy takmer 668.000 osôb. Bol to podľa úradu o niečo nižší počet ako pred rokom a stále výrazne menej ako pred dvomi rokmi, keď ubytovacie služby využilo 792.000 hostí. "Počet prenocovaní zaostával ešte výraznejšie, kým v auguste tohto roka návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach približne dva milióny nocí, v rovnakom období pred pandémiou (v auguste 2019) to bolo 2,5 milióna prenocovaní," poznamenal úrad.



Návštevnosť spred pandémie sa v závere leta nepodarilo prekonať v žiadnom kraji. V troch krajoch však úrad evidoval nové mesačné rekordy počtu domácich hostí a v šiestich sa ich počet v porovnaní s obdobím pred pandémiou zvýšil od 6,8 do 30,5 %. "Najdynamickejšie vzrástli počty domácich hostí v Prešovskom a v Žilinskom kraji, kde nárast dosiahol okolo 30 %," spresnili štatistici.



Slováci v auguste predstavovali 81-percentný podiel na celkovej augustovej návštevnosti hotelov a penziónov. Najnavštevovanejšími spomedzi okresov boli okres Poprad (90.800 osôb) a okres Liptovský Mikuláš (74.300 osôb). Spolu s mestom Bratislava (71.000 osôb) tvorili tretinu celkovej augustovej návštevnosti v SR.



Ubytovacie služby využilo v auguste 130.000 zahraničných návštevníkov. "Aj keď to bol najvyšší počet cudzincov za posledných 12 mesiacov, zahraničná návštevnosť bola medziročne nižšia o 23,2 % a v porovnaní s rokom 2019 ubudlo až o 60 % cudzincov," porovnali štatistici. Najviac zahraničných hostí navštívilo Bratislavský kraj, Prešovský kraj a Žilinský kraj. Jediným okresom, kde počet zahraničných návštevníkov (27.900 osôb) prevyšoval domácu klientelu, bol okres Bratislava 1, cudzinci tam tvorili 70 % celkovej návštevnosti. Bol to zároveň okres s najvyššou zahraničnou návštevnosťou počas augusta, nasledoval okres Poprad (18.100 osôb) a okres Bratislava 2 (8600 osôb).



V súhrne od januára do augusta sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 1,8 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 30,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou bol celkový počet hostí nižší o 58,8 %, pričom pri cudzincoch zaznamenali štatistici až viac než 80-percentný prepad návštevnosti.