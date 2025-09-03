< sekcia Ekonomika
V auguste zbankrotovalo 28 firiem, najviac z oblasti obchodu a dopravy
To je medzimesačný pokles o 17 %, no v porovnaní sumy evidovaných dlžôb voči štátu ide o takmer štvornásobný nárast.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - V auguste tohto roka zbankrotovalo 28 firiem, čo je medzimesačný pokles o 17 %, no v porovnaní sumy evidovaných dlžôb voči štátu ide o takmer štvornásobný nárast. V stredu o tom informoval správca úverových registrov, spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau. Päť zbankrotovaných firiem podnikalo v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, rovnaký počet v doprave a skladovaní a štyri v administratívnych a podporných službách.
„Pokým zbankrotované firmy v júli dlžili Sociálnej poisťovni, VšZP a daniarom súhrnne 2,81 milióna eur, v auguste záväzky dosiahli viac ako 11 miliónov eur,“ spresnila hlavná analytička CRIF Jana Marková. Rekordérom je podľa analýzy CRIF komárňanská firma so zahraničným pozadím Talza, s.r.o., ktorá si ako hlavný predmet činnosti uvádzala poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Jej dlh len voči Daňovému riaditeľstvu narástol na takmer 5,8 milióna eur. Druhým najväčším dlžníkom je bratislavská akciovka Grandie, ktorá mala podnikať vo veľkoobchode s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom, avšak za ostatné štyri roky vykázala nulové tržby. Daniarom dlží takmer 1,9 milióna eur.
Celkovo zbankrotovalo 24 spoločností s ručením obmedzeným a štyri akciové spoločnosti. Osem subjektov si evidovalo jedného zamestnanca, dva v rozmedzí päť až deväť zamestnancov a piati v intervale desať až 19 zamestnancov. Krach postihol aj dve väčšie firmy so 100 až 149 zamestnancami. U 11 subjektov bol počet pracovníkov nezistený.
Najväčší obrat a zároveň najvyšší počet zamestnancov mala spomedzi zbankrotovaných firiem spoločnosť Retrack Slovakia z Bratislavského kraja. Zaoberala sa nákladnou železničnou dopravou a na našom trhu patrila k lídrom. Minulý rok dokonca vykázala rekordné tržby takmer 33 miliónov eur, ale nemeckí majitelia sa rozhodli nečakane skončiť. Druhou v poradí je tlačiarenská firma Polygraf Print spol. s r.o. z Prešovského kraja, ktorá za ostatné roky dosahovala desaťmiliónové tržby, ale jej strata sa za rok 2024 prehĺbila na viac ako milión eur.
Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj s deviatimi vyhlásenými konkurzmi. Nasledoval Nitriansky a Košický kraj s piatimi konkurzmi, Trnavský so štyrmi konkurzmi. Žilinský kraj mal dva a ostatné kraje zhodne po jednom konkurze.
V auguste súdy zastavili desať konkurzných konaní pre nedostatok majetku a až 25 zrušení vyhlásených konkurzov z rovnakého dôvodu. Konkurzné konanie začalo v 31 firmách.
Reštrukturalizácia bola v auguste povolená jednej firme so sídlom v Trnavskom kraji. Ide o spoločnosť Domoss Technika, a.s., ktorá prevádzkuje sieť predajní s elektronikou a tovarom pre domácnosť a ponúka aj služby kuchynských a kúpeľňových štúdií. Na daniach dlží 233.200 eur.
