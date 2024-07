V auguste zopakujú ponukové konanie na predaj železničnej polikliniky

Zvolen 31. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v auguste tohto roka opakovať ponukové konanie na predaj železničnej polikliniky neďaleko zámku vo Zvolene. TASR o tom informovala ich hovorkyňa Vladimíra Bahýlová s tým, že do predchádzajúceho sa neprihlásil žiadny záujemca.



Dodala, že ŽSR aktualizovali znalecký posudok a polikliniku na predaj opätovne zverejnili v ponuke na webe železníc. "Uzávierka konania bola do 19. júla, vo vyvolávacej cene 2.230.000 eur bez DPH," objasnila. Doteraz bolo viacero kôl ponúk, ani v rámci nich však nikto neprejavil záujem.



Ambulancie zo železničnej polikliniky sa počas júna presťahovali do zvolenskej nemocnice. Jej súčasťou sa totiž poliklinika stala vlani v lete.



Podľa ŽSR je poliklinika klasifikovaná ako ich prebytočný majetok a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou. Je to objekt, ktorý železnice ponúkajú záujemcom v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu.